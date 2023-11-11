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Киев. Мгновенная реакция расчетов Patriot – сбит "Искандер-М" или С-400 – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2023, 11:20
Киев. Мгновенная реакция расчетов Patriot – сбит
Пусковые установки Patriot (Фото: Генштаб ВСУ)

Силы обороны уничтожили ракету, которой оккупанты пытались атаковать Киев. Выясняется, какого типа была ракета: "Искандер-М" или С-400, сообщил командующий воздушными силами Николай Олещук и поблагодарил бойцов расчетам Patriot.

"Утром 11 ноября оккупанты подло ударили баллистикой по столице Украины. Какого типа была ракета – баллистическая "Искандер-М" или зенитная управляемая С-400, впоследствии выясним", – написал он.

Командующий поблагодарил боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса Patriot за "мгновенную реакцию" при защите столицы.

Также Олещук выразил благодарность всем, кто отражал атаку дронов-камикадзе типа Shahed ночью 11 ноября.

Инфографика: Воздушные силы

СПРАВКА. "Искандер" – семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса "земля-земля". Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами с ОТРК "Искандер-М" – не менее 500 км (объявлена публично) и может достигать 700 км (по экспертным оценкам, в случае применения ядерной боеголовки или облегченной обычной).

С-400 "Триумф" – зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия. Была принята на вооружение в России в 2007 году. Максимальная дальность – 400 километров. Минобороны РФ называет С-400 одним из ключевых элементов ПВО. Система также была поставлена в другие страны: Беларусь, Индия, Китай, Турция. Пентагон предлагал Анкаре передать ЗРК С-400 в ВСУ в обмен на снятие санкций в марте 2023 года. Однако Турция отказалась это делать.
  • Вечером 10 и ночью 11 ноября Силы обороны уничтожили 19 из 31 дрона-камикадзе типа Shahed российских оккупантов, захватчики атаковали БпЛА и ракетами.
  • Утром 11 ноября в Киеве раздались взрывы, Воздушные силы объявили ракетную опасность в столице. Воздушные силы сообщили, что ПВО отразило атаку оккупантов.
  • В Киевской области взрывная волна повредила частные дома, также повреждено хозяйственное помещение предприятия. Погибших и пострадавших нет, попаданий в критическую и жилищную инфраструктуру не зафиксировано.

Читайте также: Киев. Россия хотела ударить ракетой, ее сбили на подлете. Предварительно "Искандер" – КМВА

Артём Джерипа
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Искандер-МвойнаPatriotс-400Николай Олещук
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