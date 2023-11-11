У Києві пролунали вибухи, була ракетна небезпека. Повітряні сили: ППО відбила атаку

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У Києві пролунали вибухи, потім було оголошено повітряну тривогу, повідомили місцеві ресурси. Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку у столиці. Міський голова повідомив, що, попередньо, причиною вибухів була робота протиповітряної оборони по балістиці окупантів. Згодом речник Повітряних сил повідомив про відбиття атаки.

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Близько 8:00. Місцеві ресурси пишуть про звуки вибухів у Києві.

8:03. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для столиці.

8:07. Ракетну небезпеку оголосили для Київської області, пишуть ПС.

8:11. Ракетну небезпеку оголошували й для Одеської області, уже пролунав відбій.

ОНОВЛЕНО 8:12. "Сильні вибухи пролунали на лівому березі столиці. За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці", – написав міський голова Києва Віталій Кличко.

Повітряна тривога триває.

ОНОВЛЕНО 8:36. Чернігівська, Сумська області – ракетна небезпека, повідомили Повітряні сили.

8:39. "Ракетна небезпека для областей, в яких оголошено тривогу. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – ПС.

Наразі тривога у Києві та області, Сумській та Чернігівській областях.

ОНОВЛЕНО 8:44. "За інформацією на цей час, сили ППО працювали поблизу Києва, на лівому березі. В столиці викликів рятувальників наразі не було", – написав мер міста.

Він повідомив, що були кілька викликів медиків, проте постраждалих не виявили: люди телефонували, почувши сильні вибухи.

Тривога триває.

9:08. За попередньою інформацією Київську область атакували ракетою, що рухалася балістичною траєкторією, повідомив речник Повітряних сил Суспільному.

За його словами, сигнал повітряної тривоги спрацював після атаки тому, що від моменту запуску таких ракет до ураження — "лічені хвилини".

Ігнат повідомив, що сили ППО відбили атаку.

ОНОВЛЕНО 9:13. Відбій тривоги у Києві та області, Сумській та Чернігівській областях.

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Увечері 10 листопада росіяни влаштували атаку дронами-камікадзе типу Shahed по Україні.

11 листопада голова КМВА повідомив, що на підступах до Києва знищено всі повітряні цілі окупантів. За його словами, такими атаками загарбники можуть перевіряти систему протиповітряної оборони столиці, тому варто не ігнорувати сигнали тривоги.

Сили оборони знищили 19 з 31 дрона-камікадзе типу Shahed російських окупантів, загарбники атакували БпЛА та ракетами.

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