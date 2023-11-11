В Киеве раздались взрывы, объявлена ракетная опасность. Кличко сообщил о работе ПВО
В Киеве прогремели взрывы, затем была объявлена воздушная тревога, сообщили местные ресурсы. Воздушные силы объявили ракетную опасность в столице. Городской голова сообщил, что предварительно причиной взрывов была работа противовоздушной обороны по баллистике оккупантов.
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Около 8 часов. Местные ресурсы пишут о звуках взрывов в Киеве.
8:03. Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для столицы.
8:07. Ракетная опасность была объявлена для Киевской области, пишут ВС.
8:11. Ракетную опасность объявляли и для Одесской области, уже прозвучал отбой.
ОБНОВЛЕНО 8:12. "Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы. По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике", – написал городской голова Киева Виталий Кличко.
Воздушная тревога продолжается.
ОБНОВЛЕНО 8:36. Черниговская, Сумская области – ракетная опасность, сообщили Воздушные силы.
8:39. "Ракетная опасность для областей, в которых объявлена тревога. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – ВС.
Сейчас тревога в Киеве и области, Сумской и Черниговской областях.
ОБНОВЛЕНО 8:44. "По информации на данный момент, силы ПВО работали вблизи Киева, на левом берегу. В столице вызовов спасателей пока не было", – написал мэр города.
Он сообщил, что было несколько вызовов медиков, однако пострадавших не обнаружили: люди звонили по телефону, услышав сильные взрывы.
Тревога продолжается.
Новость дополняется...
- Вечером 10 ноября россияне устроили атаку дронами-камикадзе типа Shahed по Украине.
- 11 ноября глава КГВА сообщил, что на подступах к Киеву уничтожены все воздушные цели оккупантов. По его словам, такими атаками захватчики могут проверять систему противовоздушной обороны столицы, поэтому не следует игнорировать сигналы тревоги.
- Силы обороны уничтожили 19 из 31 дрона-камикадзе типа Shahed российских оккупантов, захватчики атаковали БпЛА и ракетами.
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