В Киеве раздались взрывы, объявлена ракетная опасность. Кличко сообщил о работе ПВО

В Киеве прогремели взрывы, затем была объявлена воздушная тревога, сообщили местные ресурсы. Воздушные силы объявили ракетную опасность в столице. Городской голова сообщил, что предварительно причиной взрывов была работа противовоздушной обороны по баллистике оккупантов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Около 8 часов. Местные ресурсы пишут о звуках взрывов в Киеве.

8:03. Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для столицы.

8:07. Ракетная опасность была объявлена для Киевской области, пишут ВС.

8:11. Ракетную опасность объявляли и для Одесской области, уже прозвучал отбой.

ОБНОВЛЕНО 8:12. "Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы. По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике", – написал городской голова Киева Виталий Кличко.

Воздушная тревога продолжается.

ОБНОВЛЕНО 8:36. Черниговская, Сумская области – ракетная опасность, сообщили Воздушные силы.

8:39. "Ракетная опасность для областей, в которых объявлена тревога. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – ВС.

Сейчас тревога в Киеве и области, Сумской и Черниговской областях.

ОБНОВЛЕНО 8:44. "По информации на данный момент, силы ПВО работали вблизи Киева, на левом берегу. В столице вызовов спасателей пока не было", – написал мэр города.

Он сообщил, что было несколько вызовов медиков, однако пострадавших не обнаружили: люди звонили по телефону, услышав сильные взрывы.

Тревога продолжается.

Новость дополняется...

Вечером 10 ноября россияне устроили атаку дронами-камикадзе типа Shahed по Украине.

11 ноября глава КГВА сообщил, что на подступах к Киеву уничтожены все воздушные цели оккупантов. По его словам, такими атаками захватчики могут проверять систему противовоздушной обороны столицы, поэтому не следует игнорировать сигналы тревоги.

Силы обороны уничтожили 19 из 31 дрона-камикадзе типа Shahed российских оккупантов, захватчики атаковали БпЛА и ракетами.

Читайте также: Силы обороны ликвидировали 1130 российских захватчиков

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.