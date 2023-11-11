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Київ. РФ хотіла вдарити ракетою, її збили на підльоті. Попередньо "Іскандер" – КМВА

Этот материал также доступен на русском
11.11.2023, 09:50
Київ. РФ хотіла вдарити ракетою, її збили на підльоті. Попередньо
Запуск ракети "Іскандер" (Фото: ресурс окупантів)

Росіяни намагалися атакувати Київ ракетою, попередньо "Іскандером", але ціль знищили на підльоті до столиці. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації.

Окупанти поновили ракетні атаки по Києву після тривалої паузи у 52 дні, зауважив він.

"Після нічного нападу дронів, сьогодні зранку рашисти намагалися завдати по Києву ракетного удару! Приблизно о 8:00 в бік міста була запущена балістична повітряна ціль, за попередніми даними типу "Іскандер", – написав Попко.

Посадовець зазначив, що до Києва ракета не долетіла, її знищили на підльоті до столиці сили та засоби протиповітряної оборони.

За попередньою інформацією, руйнувань та постраждалих (у місті. – Ред.) немає, оперативні дані уточнюють, підсумував він.

  • Увечері 10-го та вночі 11 листопада росіяни влаштували атаку дронами-камікадзе типу Shahed по Україні. 
  • Сили оборони знищили 19 з 31 дрона-камікадзе типу Shahed російських окупантів, загарбники атакували БпЛА та ракетами.
  • Вранці 11 листопада у Києві пролунали вибухи, Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку у столиці. Повітряні сили повідомили, що ППО відбила атаку окупантів.

Читайте також: Росіяни застосовуючи авіацію пробують оточити Авдіївку, відбито 35 атак – мапа

Артем Джеріпа
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