Київ. РФ хотіла вдарити ракетою, її збили на підльоті. Попередньо "Іскандер" – КМВА

Росіяни намагалися атакувати Київ ракетою, попередньо "Іскандером", але ціль знищили на підльоті до столиці. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації.

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Окупанти поновили ракетні атаки по Києву після тривалої паузи у 52 дні, зауважив він.

"Після нічного нападу дронів, сьогодні зранку рашисти намагалися завдати по Києву ракетного удару! Приблизно о 8:00 в бік міста була запущена балістична повітряна ціль, за попередніми даними типу "Іскандер", – написав Попко.

Посадовець зазначив, що до Києва ракета не долетіла, її знищили на підльоті до столиці сили та засоби протиповітряної оборони.

За попередньою інформацією, руйнувань та постраждалих (у місті. – Ред.) немає, оперативні дані уточнюють, підсумував він.

Увечері 10-го та вночі 11 листопада росіяни влаштували атаку дронами-камікадзе типу Shahed по Україні.

Сили оборони знищили 19 з 31 дрона-камікадзе типу Shahed російських окупантів, загарбники атакували БпЛА та ракетами.

Вранці 11 листопада у Києві пролунали вибухи, Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку у столиці. Повітряні сили повідомили, що ППО відбила атаку окупантів.

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