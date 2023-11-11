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Киев. РФ хотела ударить ракетой, ее сбили на подлете. Предварительно, "Искандер" – КГВА

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2023, 09:50
Киев. РФ хотела ударить ракетой, ее сбили на подлете. Предварительно,
Ракета ''Искандер'' (Иллюстративное фото: ресурс окrупантов)

Россияне пытались атаковать Киев ракетой, предварительно "Искандером", но цель была уничтожена на подлете к столице. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации.

Оккупанты возобновили ракетные атаки по Киеву после длительной паузы в 52 дня, отметил он.

"После ночной атаки дронов сегодня утром рашисты пытались нанести по Киеву ракетный удар! Приблизительно в 8:00 в сторону города была запущена баллистическая воздушная цель, по предварительным данным типа "Искандер", – написал Попко.

Чиновник отметил, что до Киева ракета не долетела, ее уничтожили на подлете к столице силы и средства противовоздушной обороны.

По предварительной информации, разрушений и пострадавших (в городе. – Ред.) нет, оперативные данные уточняют, подытожил он.

  • Вечером 10 и ночью 11 ноября россияне устроили атаку дронами-камикадзе типа Shahed по Украине.
  • Силы обороны уничтожили 19 из 31 дрона-камикадзе типа Shahed российских оккупантов, захватчики атаковали БпЛА и ракетами.
  • Утром 11 ноября в Киеве раздались взрывы, Воздушные силы объявили ракетную опасность в столице. Воздушные силы сообщили, что ПВО отразила атаку оккупантов.

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Артём Джерипа
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