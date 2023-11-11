Киев. РФ хотела ударить ракетой, ее сбили на подлете. Предварительно, "Искандер" – КГВА

Россияне пытались атаковать Киев ракетой, предварительно "Искандером", но цель была уничтожена на подлете к столице. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации.

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Оккупанты возобновили ракетные атаки по Киеву после длительной паузы в 52 дня, отметил он.

"После ночной атаки дронов сегодня утром рашисты пытались нанести по Киеву ракетный удар! Приблизительно в 8:00 в сторону города была запущена баллистическая воздушная цель, по предварительным данным типа "Искандер", – написал Попко.

Чиновник отметил, что до Киева ракета не долетела, ее уничтожили на подлете к столице силы и средства противовоздушной обороны.

По предварительной информации, разрушений и пострадавших (в городе. – Ред.) нет, оперативные данные уточняют, подытожил он.

Вечером 10 и ночью 11 ноября россияне устроили атаку дронами-камикадзе типа Shahed по Украине.

Силы обороны уничтожили 19 из 31 дрона-камикадзе типа Shahed российских оккупантов, захватчики атаковали БпЛА и ракетами.

Утром 11 ноября в Киеве раздались взрывы, Воздушные силы объявили ракетную опасность в столице. Воздушные силы сообщили, что ПВО отразила атаку оккупантов.

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