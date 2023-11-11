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Росіяни, застосовуючи авіацію, пробують оточити Авдіївку, відбито 35 атак – мапа

Этот материал также доступен на русском
11.11.2023, 09:00
Росіяни, застосовуючи авіацію, пробують оточити Авдіївку, відбито 35 атак – мапа - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони відбили 35 атак російських окупантів на Авдіївському напрямку, окупанти без успіху штурмували ще на шести напрямках. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Впродовж доби відбулося 87 бойових зіткнень. 

На Куп’янському напрямку окупанти, за підтримки авіації, вели штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де українські захисники відбили вісім атак.

Карта: Deepstate

Іванівка та Стельмахівка на мапі Deepstate

На Лиманському напрямку загарбники, за підтримки авіації, вели штурмові дії біля Новоєгорівки, Невського та Серебрянського лісництва Луганської області, успіху не мали.

Карта: Deepstate

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 16 атак окупантів поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Своєю чергою, українські захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

Карта: Deepstate

На Авдіївському напрямку росіяни, застосовуючи авіацію, не полишають спроб оточити Авдіївку. Сили оборони відбили 35 атак загарбників східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та Первомайського Донецької області.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

На Мар’їнському напрямку окупанти, за підтримки авіації, вели штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські захисники відбили 18 атак росіян.

Карта: Deepstate

На Шахтарському напрямку загарбники, за підтримки авіації, без успіху вели штурмові дії біля Старомайорського Донецької області.

Карта: Deepstate

На Запорізькому напрямку окупанти вели штурмові дії в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мали.

Карта: Deepstate

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

За добу авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Підрозділи ракетних військ уразили вісім артилерійських засобів, пункт управління, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та чотири станції радіоелектронної боротьби загарбників.

  • Сили оборони знищили 19 з 31 дрона-камікадзе типу Shahed російських окупантів, загарбники атакували БпЛА та ракетами ввечері 10 та вночі 11 листопада.
  • За добу Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів, знищили 25 танків, 24 бронемашини та 38 артилерійських систем.
  • Вранці 11 листопада у Києві пролунали вибухи, Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку у столиці. Міський голова повідомив, що, попередньо, причиною вибухів була робота протиповітряної оборони по балістиці окупантів.

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Артем Джеріпа
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