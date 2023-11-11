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Россияне, применяя авиацию, пробуют окружить Авдеевку, отбито 35 атак – карта

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2023, 09:00
Россияне, применяя авиацию, пробуют окружить Авдеевку, отбито 35 атак – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны отразили 35 атак российских оккупантов на Авдеевском направлении, оккупанты без успеха штурмовали еще на шести направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

В течение суток произошло 87 боевых столкновений.

На Купянском направлении оккупанты, при поддержке авиации, вели штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где украинские защитники отразили восемь атак.

Карта: Deepstate

Ивановка и Стельмаховка на карте Deepstate

На Лиманском направлении захватчики при поддержке авиации вели штурмовые действия возле Новоегоровки, Невского и Серебрянского лесничества Луганской области, успеха не имели.

Карта: Deepstate

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 16 атак оккупантов вблизи Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. В свою очередь, украинские защитники продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Авдеевском направлении россияне, применяя авиацию, не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Силы обороны отбили 35 атак захватчиков восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и Первомайского Донецкой области.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

На Марьинском направлении оккупанты при поддержке авиации вели штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские защитники отбили 18 атак россиян.

Карта: Deepstate

На Шахтерском направлении захватчики при поддержке авиации без успеха вели штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Запорожском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе Работино Запорожской области, успеха не имели.

Карта: Deepstate

Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

В сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Подразделения ракетных войск поразили восемь артиллерийских средств, пункт управления, четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, боеприпасы и четыре станции радиоэлектронной борьбы захватчиков.

  • Силы обороны уничтожили 19 из 31 дрона-камикадзе типа Shahed российских оккупантов, захватчики атаковали БпЛА и ракетами вечером 10 и ночью 11 ноября.
  • За сутки Силы обороны ликвидировали 1130 российских оккупантов, уничтожили 25 танков, 24 бронемашины и 38 артиллерийских систем.
  • Утром 11 ноября в Киеве раздались взрывы, Воздушные силы объявили ракетную опасность в столице. Городской голова сообщил, что предварительно причиной взрывов была работа противовоздушной обороны по баллистике оккупантов.

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Артём Джерипа
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