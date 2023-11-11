Россияне, применяя авиацию, пробуют окружить Авдеевку, отбито 35 атак – карта

Силы обороны отразили 35 атак российских оккупантов на Авдеевском направлении, оккупанты без успеха штурмовали еще на шести направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В течение суток произошло 87 боевых столкновений.

На Купянском направлении оккупанты, при поддержке авиации, вели штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где украинские защитники отразили восемь атак.

На Лиманском направлении захватчики при поддержке авиации вели штурмовые действия возле Новоегоровки, Невского и Серебрянского лесничества Луганской области, успеха не имели.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 16 атак оккупантов вблизи Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. В свою очередь, украинские защитники продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне, применяя авиацию, не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Силы обороны отбили 35 атак захватчиков восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении оккупанты при поддержке авиации вели штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские защитники отбили 18 атак россиян.

На Шахтерском направлении захватчики при поддержке авиации без успеха вели штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе Работино Запорожской области, успеха не имели.

Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

В сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.



Подразделения ракетных войск поразили восемь артиллерийских средств, пункт управления, четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, боеприпасы и четыре станции радиоэлектронной борьбы захватчиков.

Силы обороны уничтожили 19 из 31 дрона-камикадзе типа Shahed российских оккупантов, захватчики атаковали БпЛА и ракетами вечером 10 и ночью 11 ноября.

За сутки Силы обороны ликвидировали 1130 российских оккупантов, уничтожили 25 танков, 24 бронемашины и 38 артиллерийских систем.

Утром 11 ноября в Киеве раздались взрывы, Воздушные силы объявили ракетную опасность в столице. Городской голова сообщил, что предварительно причиной взрывов была работа противовоздушной обороны по баллистике оккупантов.

Смотрите также: Контрразведка дронами-камикадзе уничтожила склад БК и транспорт для боеприпасов – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.