У Київській області вибухова хвиля пошкодила приватні будинки, жертв та влучань немає – фото

У Київській області через російську ракетну атаку вибухова хвиля пошкодила приватні будинки, також пошкоджене господарське приміщення підприємства. Загиблих та постраждалих немає, влучань у критичну та житлову інфраструктуру не зафіксовано. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

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Окупанти вночі атакували область безпілотниками, вранці продовжили атаку балістичними ракетами, активно працювали українські Сили протиповітряної оборони, повідомив він.

Не зафіксовано влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури, зауважив Кравченко.

Загиблих та постраждалих немає, повідомив посадовець.

Він зазначив, що в одному з районів області дві ракети влучили у поле між двома населеними пунктами.

За оперативною інформацією, вибухова хвиля пошкодила п'ять приватних житлових будинків, зокрема, пошкоджено покрівлі, вибито вікна.

Є незначні пошкодження господарських приміщень одного з приватних підприємств, написав Кравченко.

"Мешканцям, чиє майно пошкоджено, буде надана вся необхідна допомога. Оперативні служби продовжують збирати інформацію щодо наслідків атаки", – підсумував він.

Правоохоронці оглядають місця події та фіксують наслідки ворожого обстрілу, повідомили у Нацполіції.

Відомство публікує фото пошкоджених будинків:

Увечері 10 та вночі 11 листопада Сили оборони знищили 19 з 31 дрона-камікадзе типу Shahed російських окупантів, загарбники атакували БпЛА та ракетами.

Вранці 11 листопада у Києві пролунали вибухи, Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку у столиці. Повітряні сили повідомили, що ППО відбила атаку окупантів.

У КМВА повідомили, що росіяни намагалися атакувати Київ ракетою, попередньо "Іскандером", але ціль знищили на підльоті до столиці.

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