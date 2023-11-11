У Київській області вибухова хвиля пошкодила приватні будинки, жертв та влучань немає – фото
У Київській області через російську ракетну атаку вибухова хвиля пошкодила приватні будинки, також пошкоджене господарське приміщення підприємства. Загиблих та постраждалих немає, влучань у критичну та житлову інфраструктуру не зафіксовано. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
Окупанти вночі атакували область безпілотниками, вранці продовжили атаку балістичними ракетами, активно працювали українські Сили протиповітряної оборони, повідомив він.
Не зафіксовано влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури, зауважив Кравченко.
Загиблих та постраждалих немає, повідомив посадовець.
Він зазначив, що в одному з районів області дві ракети влучили у поле між двома населеними пунктами.
За оперативною інформацією, вибухова хвиля пошкодила п'ять приватних житлових будинків, зокрема, пошкоджено покрівлі, вибито вікна.
Є незначні пошкодження господарських приміщень одного з приватних підприємств, написав Кравченко.
"Мешканцям, чиє майно пошкоджено, буде надана вся необхідна допомога. Оперативні служби продовжують збирати інформацію щодо наслідків атаки", – підсумував він.
Правоохоронці оглядають місця події та фіксують наслідки ворожого обстрілу, повідомили у Нацполіції.
Відомство публікує фото пошкоджених будинків:
- Увечері 10 та вночі 11 листопада Сили оборони знищили 19 з 31 дрона-камікадзе типу Shahed російських окупантів, загарбники атакували БпЛА та ракетами.
- Вранці 11 листопада у Києві пролунали вибухи, Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку у столиці. Повітряні сили повідомили, що ППО відбила атаку окупантів.
- У КМВА повідомили, що росіяни намагалися атакувати Київ ракетою, попередньо "Іскандером", але ціль знищили на підльоті до столиці.
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