В Киевской области взрывная волна повредила частные дома, жертв и попаданий нет – фото
В Киевской области из-за российской ракетной атаки взрывная волна повредила частные дома, также повреждено хозяйственное помещение предприятия. Погибших и пострадавших нет, попаданий в критическую и жилую инфраструктуру не зафиксировано. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
Оккупанты ночью атаковали область беспилотниками, утром продолжили атаку баллистическими ракетами, активно работали украинские Силы противовоздушной обороны, сообщил он.
Не зафиксированы попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры, отметил Кравченко.
Погибших и пострадавших нет, сообщил чиновник.
Он отметил, что в одном из районов области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами.
По оперативной информации, взрывная волна повредила пять частных жилых домов, в частности, повреждены кровли, выбиты окна.
Есть незначительные повреждения хозяйственных помещений одного из частных предприятий, пишет Кравченко.
"Жителям, чье имущество повреждено, будет предоставлена вся необходимая помощь. Оперативные службы продолжают собирать информацию о последствиях атаки", – подытожил он.
Правоохранители осматривают места происшествия и фиксируют последствия вражеских обстрелов, сообщили в Нацполиции.
Ведомство публикует фото поврежденных домов:
- Вечером 10 и ночью 11 ноября россияне устроили атаку дронами-камикадзе типа Shahed по Украине.
- Утром 11 ноября в Киеве раздались взрывы, Воздушные силы объявили о ракетной опасности в столице. Воздушные силы сообщили, что ПВО отразила атаку оккупантов.
- В КМВА сообщили, что россияне пытались атаковать Киев ракетой, предварительно "Искандером", но цель уничтожили на подлете к столице.
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