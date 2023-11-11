В Киевской области взрывная волна повредила частные дома, жертв и попаданий нет – фото

В Киевской области из-за российской ракетной атаки взрывная волна повредила частные дома, также повреждено хозяйственное помещение предприятия. Погибших и пострадавших нет, попаданий в критическую и жилую инфраструктуру не зафиксировано. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

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Оккупанты ночью атаковали область беспилотниками, утром продолжили атаку баллистическими ракетами, активно работали украинские Силы противовоздушной обороны, сообщил он.

Не зафиксированы попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры, отметил Кравченко.

Погибших и пострадавших нет, сообщил чиновник.

Он отметил, что в одном из районов области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами.

По оперативной информации, взрывная волна повредила пять частных жилых домов, в частности, повреждены кровли, выбиты окна.

Есть незначительные повреждения хозяйственных помещений одного из частных предприятий, пишет Кравченко.

"Жителям, чье имущество повреждено, будет предоставлена вся необходимая помощь. Оперативные службы продолжают собирать информацию о последствиях атаки", – подытожил он.

Правоохранители осматривают места происшествия и фиксируют последствия вражеских обстрелов, сообщили в Нацполиции.

Ведомство публикует фото поврежденных домов:

Вечером 10 и ночью 11 ноября россияне устроили атаку дронами-камикадзе типа Shahed по Украине.

Утром 11 ноября в Киеве раздались взрывы, Воздушные силы объявили о ракетной опасности в столице. Воздушные силы сообщили, что ПВО отразила атаку оккупантов.

В КМВА сообщили, что россияне пытались атаковать Киев ракетой, предварительно "Искандером", но цель уничтожили на подлете к столице.

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