На юге уничтожена станция РЭБ, потери РФ в живой силе значительно выросли – командующий
На юге Силы обороны уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск", артсистемы "Мста-С" и "Гиацинт-С", потери захватчиков в живой силе "значительно выросли". Об этом сообщил командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский.
"Уничтожены станция РЭБ "Борисоглебск" и артиллерийские системы 2С19 "Мста-С" и 2С5 "Гиацинт-С". Потери врага в живой силе значительно возросли", – написал он.
За сутки общие потери россиян составили 642 человека, девять оккупантов сдались в плен, заметил командующий.
Вчера Тарнавский сообщал, что потери оккупантов – 433 человека за сутки, одного захватчика взяли в плен.
Всего уничтожены 53 единицы военной техники захватчиков, в том числе семь танков, 11 ББМ, восемь артсистем, девять беспилотников, 15 автомобилей и три единицы спецтехники, сообщил он.
Также уничтожены три состава боеприпасов, еще 37 единиц военной техники оккупантов повреждены, отметил командующий.
На направлении россияне нанесли 20 авиаударов, провели 58 боестолкновений и совершили 1019 артобстрелов, пишет Тарнавский.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны выполнили 1092 огневых задач, отметил он.
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- Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны отразили 35 атак российских оккупантов на Авдеевском направлении, оккупанты без успеха штурмовали еще на шести направлениях.
- За сутки Силы обороны ликвидировали 1130 российских захватчиков, уничтожили 25 танков, 24 бронемашины и 38 артиллерийских систем.
- СБУ показала уничтожение российских захватчиков и их техники на Авдеевском направлении – видео попаданий дронов.
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