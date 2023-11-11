На юге уничтожена станция РЭБ, потери РФ в живой силе значительно выросли – командующий

На юге Силы обороны уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск", артсистемы "Мста-С" и "Гиацинт-С", потери захватчиков в живой силе "значительно выросли". Об этом сообщил командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский.

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"Уничтожены станция РЭБ "Борисоглебск" и артиллерийские системы 2С19 "Мста-С" и 2С5 "Гиацинт-С". Потери врага в живой силе значительно возросли", – написал он.

За сутки общие потери россиян составили 642 человека, девять оккупантов сдались в плен, заметил командующий.

Вчера Тарнавский сообщал, что потери оккупантов – 433 человека за сутки, одного захватчика взяли в плен.

Всего уничтожены 53 единицы военной техники захватчиков, в том числе семь танков, 11 ББМ, восемь артсистем, девять беспилотников, 15 автомобилей и три единицы спецтехники, сообщил он.

Также уничтожены три состава боеприпасов, еще 37 единиц военной техники оккупантов повреждены, отметил командующий.

На направлении россияне нанесли 20 авиаударов, провели 58 боестолкновений и совершили 1019 артобстрелов, пишет Тарнавский.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны выполнили 1092 огневых задач, отметил он.

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Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны отразили 35 атак российских оккупантов на Авдеевском направлении, оккупанты без успеха штурмовали еще на шести направлениях.

За сутки Силы обороны ликвидировали 1130 российских захватчиков, уничтожили 25 танков, 24 бронемашины и 38 артиллерийских систем.

СБУ показала уничтожение российских захватчиков и их техники на Авдеевском направлении – видео попаданий дронов.

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