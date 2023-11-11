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На юге уничтожена станция РЭБ, потери РФ в живой силе значительно выросли – командующий

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2023, 13:00
На юге уничтожена станция РЭБ, потери РФ в живой силе значительно выросли – командующий - Фото
Александр Тарнавский (Скриншот по видео)

На юге Силы обороны уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск", артсистемы "Мста-С" и "Гиацинт-С", потери захватчиков в живой силе "значительно выросли". Об этом сообщил командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский.

"Уничтожены станция РЭБ "Борисоглебск" и артиллерийские системы 2С19 "Мста-С" и 2С5 "Гиацинт-С". Потери врага в живой силе значительно возросли", – написал он.

За сутки общие потери россиян составили 642 человека, девять оккупантов сдались в плен, заметил командующий.

Вчера Тарнавский сообщал, что потери оккупантов – 433 человека за сутки, одного захватчика взяли в плен.

Всего уничтожены 53 единицы военной техники захватчиков, в том числе семь танков, 11 ББМ, восемь артсистем, девять беспилотников, 15 автомобилей и три единицы спецтехники, сообщил он.

Также уничтожены три состава боеприпасов, еще 37 единиц военной техники оккупантов повреждены, отметил командующий.

На направлении россияне нанесли 20 авиаударов, провели 58 боестолкновений и совершили 1019 артобстрелов, пишет Тарнавский.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны выполнили 1092 огневых задач, отметил он.

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  • Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны отразили 35 атак российских оккупантов на Авдеевском направлении, оккупанты без успеха штурмовали еще на шести направлениях.
  • За сутки Силы обороны ликвидировали 1130 российских захватчиков, уничтожили 25 танков, 24 бронемашины и 38 артиллерийских систем.
  • СБУ показала уничтожение российских захватчиков и их техники на Авдеевском направлении – видео попаданий дронов.

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Артём Джерипа
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войнаюгАлександр Тарнавскийтаврическое направление

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