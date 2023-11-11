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Авдіївський напрямок. СБУ показала знищення окупантів і їх техніки – відео видео

Этот материал также доступен на русском
11.11.2023, 12:25
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Бійці центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України за тиждень знищили 16 танків, 28 бойових бронемашин та 11 артсистем – відео з ударами дронами під Авдіївкою публікує відомство.

"По-справжньому ювелірна робота наших спецпризначенців у найгарячіших точках війни, зокрема, під Авдіївкою! Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами з Сил оборони нещадно мінусують окупантів усюди", – пише спецслужба.

За останній тиждень ЦСО "Альфа" знищили:

→  165 російських піхотинців;

→  16 танків;

→  28 ББМ;

→  11 артилерійських систем;

→  чотири РСЗВ;

→  одну систему ППО;

→  16 одиниць БпЛА;

→  дві системи радіоелектронної боротьби та розвідки;

→  55 військових авто;

→  70 вогневих позицій та укріплень;

→  комплекс відеоспостереження "Муром";

→  три склади з боєприпасами.

На відео українські дрони-камікадзе влітають у техніку росіян, зокрема, у бронемашини, на броні яких їдуть окупанти. Також один дрон залетів у кузов вантажівки, у якій їхали загарбники.

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Артем Джеріпа
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