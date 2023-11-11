Бійці центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України за тиждень знищили 16 танків, 28 бойових бронемашин та 11 артсистем – відео з ударами дронами під Авдіївкою публікує відомство.
"По-справжньому ювелірна робота наших спецпризначенців у найгарячіших точках війни, зокрема, під Авдіївкою! Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами з Сил оборони нещадно мінусують окупантів усюди", – пише спецслужба.
За останній тиждень ЦСО "Альфа" знищили:
→ 165 російських піхотинців;
→ 16 танків;
→ 28 ББМ;
→ 11 артилерійських систем;
→ чотири РСЗВ;
→ одну систему ППО;
→ 16 одиниць БпЛА;
→ дві системи радіоелектронної боротьби та розвідки;
→ 55 військових авто;
→ 70 вогневих позицій та укріплень;
→ комплекс відеоспостереження "Муром";
→ три склади з боєприпасами.
На відео українські дрони-камікадзе влітають у техніку росіян, зокрема, у бронемашини, на броні яких їдуть окупанти. Також один дрон залетів у кузов вантажівки, у якій їхали загарбники.
- Контррозвідники СБУ знищили склад боєкомплекту та транспорт окупантів на півдні.
- Бійці СБУ знищили 20 цілей російських загарбників за одну ніч, встановивши рекорд.
- СБУ знищила десятки одиниць російської техніки FPV-дронами за тиждень – зокрема "Солнцепек" і "Термінатор".
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