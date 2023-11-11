Бійці центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України за тиждень знищили 16 танків, 28 бойових бронемашин та 11 артсистем – відео з ударами дронами під Авдіївкою публікує відомство.

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"По-справжньому ювелірна робота наших спецпризначенців у найгарячіших точках війни, зокрема, під Авдіївкою! Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами з Сил оборони нещадно мінусують окупантів усюди", – пише спецслужба.

За останній тиждень ЦСО "Альфа" знищили:

→ 165 російських піхотинців;

→ 16 танків;

→ 28 ББМ;

→ 11 артилерійських систем;

→ чотири РСЗВ;

→ одну систему ППО;

→ 16 одиниць БпЛА;

→ дві системи радіоелектронної боротьби та розвідки;

→ 55 військових авто;

→ 70 вогневих позицій та укріплень;

→ комплекс відеоспостереження "Муром";

→ три склади з боєприпасами.

На відео українські дрони-камікадзе влітають у техніку росіян, зокрема, у бронемашини, на броні яких їдуть окупанти. Також один дрон залетів у кузов вантажівки, у якій їхали загарбники.

Контррозвідники СБУ знищили склад боєкомплекту та транспорт окупантів на півдні.

Бійці СБУ знищили 20 цілей російських загарбників за одну ніч, встановивши рекорд.

СБУ знищила десятки одиниць російської техніки FPV-дронами за тиждень – зокрема "Солнцепек" і "Термінатор".

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