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Авдеевское направление. СБУ показала уничтожение оккупантов и их техники – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2023, 12:25
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Бойцы центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины за неделю уничтожили 16 танков, 28 боевых бронемашин и 11 артсистем – видео с ударами дронами под Авдеевкой публикует ведомство.

"По-настоящему ювелирная работа наших спецназовцев в самых горячих точках войны, в частности, под Авдеевкой! Наши воины бок о бок с боевыми товарищами из Сил обороны беспощадно минусуют оккупантов повсюду", – пишет спецслужба.

За последнюю неделю ЦСО "Альфа" уничтожили:

→ 165 русских пехотинцев;

→ 16 танков;

→ 28 ББМ ;

→ 11 артиллерийских систем;

→ четыре РСЗО;

→ одну систему ПВО;

→ 16 единиц БпЛА;

→ две системы радиоэлектронной борьбы и разведки;

→ 55 военных авто;

→ 70 огневых позиций и укреплений;

→ комплекс видеонаблюдения "Муром";

→ три склада с боеприпасами.

На видео украинские дроны-камикадзе влетают в технику россиян, в частности, в бронемашины, на броне которых едут оккупанты. Также один дрон залетел в кузов грузовика, в котором ехали захватчики.

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Артём Джерипа
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