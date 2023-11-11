Бойцы центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины за неделю уничтожили 16 танков, 28 боевых бронемашин и 11 артсистем – видео с ударами дронами под Авдеевкой публикует ведомство.
"По-настоящему ювелирная работа наших спецназовцев в самых горячих точках войны, в частности, под Авдеевкой! Наши воины бок о бок с боевыми товарищами из Сил обороны беспощадно минусуют оккупантов повсюду", – пишет спецслужба.
За последнюю неделю ЦСО "Альфа" уничтожили:
→ 165 русских пехотинцев;
→ 16 танков;
→ 28 ББМ ;
→ 11 артиллерийских систем;
→ четыре РСЗО;
→ одну систему ПВО;
→ 16 единиц БпЛА;
→ две системы радиоэлектронной борьбы и разведки;
→ 55 военных авто;
→ 70 огневых позиций и укреплений;
→ комплекс видеонаблюдения "Муром";
→ три склада с боеприпасами.
На видео украинские дроны-камикадзе влетают в технику россиян, в частности, в бронемашины, на броне которых едут оккупанты. Также один дрон залетел в кузов грузовика, в котором ехали захватчики.
- Контрразведчики СБУ уничтожили склад боекомплекта и транспорт оккупантов на юге.
- Бойцы СБУ уничтожили 20 целей российских захватчиков за одну ночь, установив рекорд.
- СБУ уничтожила десятки единиц российской техники FPV-дронами за неделю – в частности "Солнцепек" и "Терминатор".
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