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ГШ: РФ атаковала по всему востоку, горячее по-прежнему возле Авдеевки и Марьинки – карта

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2023, 07:18
ГШ: РФ атаковала по всему востоку, горячее по-прежнему возле Авдеевки и Марьинки – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в течение суток наступали в районе Кременной, Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, на юге враг не наступал. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Военные сообщили, что на фронте произошло 69 боевых столкновений. В частности, в районе Кременной Силы обороны отбили четыре атаки, вблизи Купянска – 11. Россия наступала возле Новоегоровки Луганской области и Синьковки, Петропавловки, Ивановки и Кисловки Харьковской области соответственно.

В районе Бахмута, при поддержке авиации, противник вел штурмовые действия в районах Дубово-Васильевки, восточнее Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где украинские военные отбили около 10 атак.

Возле Авдеевки отбиты 17 атак оккупантов. Россия безуспешно наступала в районе Новокалиново, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного.

Карта: deepstate

Также Силы обороны отбили 24 атаки захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки.

Карта: deepstate

На Запорожском направлении россияне не наступали, ВСУ продолжают продвигаться на Мелитопольском.

Украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также противовоздушной обороной уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Ракетчики и артиллеристы поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 склада боеприпасов противника.

  • Силы обороны уничтожили 19 из 31 дрона-камикадзе типа Shahed российских оккупантов, захватчики атаковали БпЛА и ракетами вечером 10 и ночью 11 ноября.
  • Утром 11 ноября в Киеве раздались взрывы, Воздушные силы объявили ракетную опасность в столице. Городской голова сообщил, что предварительно причиной взрывов была работа противовоздушной обороны по баллистике оккупантов.

Смотрите также: Контрразведка дронами-камикадзе уничтожила склад БК и транспорт для боеприпасов – видео

Милана Головань
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