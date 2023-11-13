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ГШ: Росія атакувала по всьому сходу, найгарячіше, як і раніше, біля Авдіївки та Мар'їнки – мапа

Этот материал также доступен на русском
13.11.2023, 07:18
ГШ: Росія атакувала по всьому сходу, найгарячіше, як і раніше, біля Авдіївки та Мар'їнки – мапа - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом доби наступали у районі Кремінної, Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, на півдні ворог не наступав. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Військові повідомили, що на фронті відбулося 69 бойових зіткнень. Зокрема в районі Кремінної Сили оборони відбили чотири атаки, поблизу Куп'янська – 11. Росія наступала біля Новоєгорівки Луганської області та Синьківки, Петропавлівки, Іванівки й Кислівки Харківської області відповідно.

В районі Бахмута, за підтримки авіації, противник вів штурмові дії в районах Дубово-Василівки, східніше Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де українські військові відбили близько 10 атак.

Біля Авдіївки відбито 17 атак окупантів. Росія безуспішно наступала в районі Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного.

Карта: deepstate

Також Сили оборони відбили 24 атаки загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. 

Карта: deepstate

На Запорізькому напрямку росіяни не наступали, ЗСУ продовжують просуватися на Мелітопольському.

Українська авіація завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також протиповітряною обороною знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Ракетники та артилеристи уразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 склади боєприпасів противника.

  • Сили оборони знищили 19 з 31 дрона-камікадзе типу Shahed російських окупантів, загарбники атакували БпЛА та ракетами ввечері 10 та вночі 11 листопада.
  • Вранці 11 листопада у Києві пролунали вибухи, Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку у столиці. Міський голова повідомив, що, попередньо, причиною вибухів була робота протиповітряної оборони по балістиці окупантів.

Дивіться також: Контррозвідка дронами-камікадзе знищила склад БК та транспорт для боєприпасів – відео

Мілана Головань
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війнаГенштаб

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