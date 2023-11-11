ЗСУ: Росія атакує з новою силою під Бахмутом, вже не в обороні

На Бахмутському напрямку російські окупанти вже не стоять в обороні і почали атакувати з новою силою. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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Він повідомив, що на Бахмутському напрямку протягом доби українські захисники відбили 15 атак армії РФ.

"Активність на даному напрямку почалась з новою силою, противник там від оборони перейшов до активної оборони, намагається відбити ті позиції, які у нього були втрачені. І, відповідно, на Бахмутському напрямку та південніше Бахмута ворог намагається тиснути на наші Сили оборони", – сказав Фітьо.

Представник ЗСУ наголосив, що загострення під Бахмутом почалось з минулого тижня. До цього окупанти були в глухій обороні, а тепер намагаються "промацати" оборону ЗСУ, знайти слабкі місця і ведуть активну артилерійську роботу по українських позиціях.

Він зазначив, що протягом доби на цьому напрямку було ліквідовано 140 росіян, понад 28 одиниць техніки. З них понад 10 – артсистеми різних типів.

3 листопада Фітьо повідомив, що на Бахмутському напрямку ворог посилюється, посилює натиск. Усі позиції, які він втратив, він намагається відбивати.

У районі Бахмута росіяни штурмують переважно піхотою, а техніку застосовують із вкопаних позицій, повідомили у 3 ОШБр.

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