ВСУ: Россия атакует с новой силой под Бахмутом, уже не в обороне

На Бахмутском направлении российские оккупанты уже не стоят в обороне и начали атаковать с новой силой. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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Он сообщил, что на Бахмутском направлении в течение суток украинские защитники отбили 15 атак армии РФ.

"Активность на данном направлении началась с новой силой, противник там от обороны перешел к активной обороне, пытается отбить те позиции, которые у него были потеряны. И, соответственно, на Бахмутском направлении и к югу от Бахмута враг пытается давить на наши Силы обороны", – сказал Фитьо.

Представитель ВСУ отметил, что обострение под Бахмутом началось с прошлой недели. До этого оккупанты были в глухой обороне, а теперь пытаются "прощупать" оборону ВСУ, найти слабые места и ведут активную артиллерийскую работу по украинским позициям.

Он отметил, что за сутки на этом направлении было ликвидировано 140 россиян, более 28 единиц техники. Из них более 10 – артсистемы разных типов.

3 ноября Фитьо сообщил, что на Бахмутском направлении враг усиливается, усиливает напор. Все позиции, которые он потерял, он пытается отбивать.

В районе Бахмута россияне штурмуют преимущественно пехотой, а технику применяют с вкопанных позиций, сообщили в 3 ОШБр.

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