3 штурмова про бої біля Бахмута: РФ закопує техніку, атакує піхотою. Багато FPV-дронів
У районі Бахмута росіяни штурмують переважно піхотою, а техніку застосовують із вкопаних позицій. Про це повідомив представник 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі національного телемарафону.
"Ми це розуміли. Багато атак, у більшості випадків штурмують піхотою, техніку застосовують із вкопаних позицій. Велике насичення авіацією, артилерією, мінометами та безпілотниками", — сказав Бородін.
Він зазначив, що українські воїни також просуваються на південному фланзі.
"Велика щільність мінування, тому просуватися треба обережно. Дистанційне мінування залежить від якості розвідки, у росіян коефіцієнт корисної дії в цьому плані низький. FPV-дронів побільшало, це проблема, але ми також розвиваємо РЕБ", — резюмував військовий.
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