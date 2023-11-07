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3 штурмова про бої біля Бахмута: РФ закопує техніку, атакує піхотою. Багато FPV-дронів

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 13:42
3 штурмова про бої біля Бахмута: РФ закопує техніку, атакує піхотою. Багато FPV-дронів - Фото
Бійці ЗСУ під Бахмутом (Фото: EPA/ALEX BABENKO)

У районі Бахмута росіяни штурмують переважно піхотою, а техніку застосовують із вкопаних позицій. Про це повідомив представник 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі національного телемарафону.

За його словами, під Бахмутом щодня тривають штурми з боку ворога.

"Ми це розуміли. Багато атак, у більшості випадків штурмують піхотою, техніку застосовують із вкопаних позицій. Велике насичення авіацією, артилерією, мінометами та безпілотниками", — сказав Бородін.

Він зазначив, що українські воїни також просуваються на південному фланзі.

"Велика щільність мінування, тому просуватися треба обережно. Дистанційне мінування залежить від якості розвідки, у росіян коефіцієнт корисної дії в цьому плані низький. FPV-дронів побільшало, це проблема, але ми також розвиваємо РЕБ", — резюмував військовий.

Читайте також: Командир 3 ОШБ Білецький: Атаки під Бахмутом не відтягнули сили ЗСУ для наступу на півдні

Дмитро Гриниченко
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