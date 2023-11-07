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3 штурмовая про бои у Бахмута: РФ закапывает технику, атакуют пехотой. Много FPV-дронов

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 13:42
3 штурмовая про бои у Бахмута: РФ закапывает технику, атакуют пехотой. Много FPV-дронов - Фото
Бойцы ВСУ под Бахмутом (Фото: EPA/ALEX BABENKO)

В районе Бахмута россияне штурмуют преимущественно пехотой, а технику применяют из вкопанных позиций. Об этом сообщил представитель 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире национального телемарафона.

По его словам, под Бахмутом ежедневно идут штурмы со стороны врага. 

"Мы это понимали. Много атак, в большинстве случаев штурмуют пехотой, технику применяют из вкопанных позиций. Большое насыщение авиацией, артиллерией, минометами и беспилотниками", — сказал Бородин.

Он отметил, что украинские воины также продвигаются на южном фланге. 

"Большая плотность минирования, поэтому продвигаться нужно осторожно. Дистанционное минирование зависит от качества разведки, у россиян коэффициент полезного действия в этом плане низкий. FPV-дронов стало больше, это проблема, но мы также развиваем РЭБ", — резюмировал военный. 

Читайте также: Командир 3 ОШБ Билецкий: Атаки под Бахмутом не оттянули силы ВСУ для наступления на юге 

Дмитрий Гриниченко
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