3 штурмовая про бои у Бахмута: РФ закапывает технику, атакуют пехотой. Много FPV-дронов

В районе Бахмута россияне штурмуют преимущественно пехотой, а технику применяют из вкопанных позиций. Об этом сообщил представитель 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире национального телемарафона.

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По его словам, под Бахмутом ежедневно идут штурмы со стороны врага.

"Мы это понимали. Много атак, в большинстве случаев штурмуют пехотой, технику применяют из вкопанных позиций. Большое насыщение авиацией, артиллерией, минометами и беспилотниками", — сказал Бородин.

Он отметил, что украинские воины также продвигаются на южном фланге.

"Большая плотность минирования, поэтому продвигаться нужно осторожно. Дистанционное минирование зависит от качества разведки, у россиян коэффициент полезного действия в этом плане низкий. FPV-дронов стало больше, это проблема, но мы также развиваем РЭБ", — резюмировал военный.

По состоянию на 18 октября на Бахмутском направлении украинские силы на некоторых участках зашли за железную дорогу.

В районе Бахмута россияне существенно усилили свою группировку и перешли от обороны к активным действиям, сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский 30 октября.

Отстреливали FPV-дроны врага, когда РФ начала крыть окопы огнем – видео боя под Бахмутом.

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