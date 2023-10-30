Третья отдельная штурмовая бригада опубликовала видео одного из боев против российских захватчиков в лесополосе под Бахмутом, где продолжается наступательная операция Сил обороны, но и россияне уже перешли к активным действиям.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Бойцы отстреливали вражеские дроны FPV, когда занятые штурмовиками позиции оккупанты начали крыть плотным огнем. И разрывы становились все ближе", – рассказали о бое в 3 ОШБр.

Сегодня сообщалось, что, по словам командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, в районе Бахмута россияне существенно усилили свою группировку и перешли от обороны к активным действиям.

Он отметил, что действия противника поддерживаются плотным огнем артиллерии и минометов. Постоянно увеличивается применение дронов-камикадзе.

По состоянию на 18 октября на Бахмутском направлении украинские силы на некоторых участках зашли за железную дорогу.

В сегодняшней утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что под Бахмутом россияне пытались отбить позиции у Андреевки, ВСУ продолжают штурмы на южном фланге.

Смотрите также: Курские партизаны уничтожили дорогостоящий РЭБ "Житель" оккупантов – видео ГПСУ

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.