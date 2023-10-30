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Відстрілювали ворожі FPV-дрони, коли РФ почала крити окопи вогнем – відео бою під Бахмутом видео

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30.10.2023, 16:55
Відео: 3 ОШБр
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Третя окрема штурмова бригада опублікувала відео одного з боїв проти російських загарбників у лісосмузі під Бахмутом, де наразі триває наступальна операція Сил оборони, але і росіяни вже перейшли до активних дій.


"Бійці відстрілювали ворожі дрони FPV, коли зайняті штурмовиками позиції окупанти почали крити щільним вогнем. І розриви ставали дедалі ближчими", – розповіли про бій у 3 ОШБр.

Сьогодні повідомлялось, що, за словами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, у районі Бахмута росіяни суттєво посилили своє угруповання й перейшли від оборони до активних дій.

Він зазначив, що дії противника підтримуються щільним вогнем артилерії та мінометів. Постійно збільшується застосування дронів-камікадзе. 

  • Станом на 18 жовтня на Бахмутському напрямку українські сили на деяких ділянках зайшли за залізницю
  • У сьогоднішньому ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що під Бахмутом росіяни намагалися відбити позиції біля Андріївки, ЗСУ продовжують штурми на південному фланзі.

Дивіться також: Курські партизани знищили високовартісний РЕБ "Житель" окупантів – відео ДПСУ

Оксана Житнюк
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війнабахмутFPV3 ОШБр
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