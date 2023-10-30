Третя окрема штурмова бригада опублікувала відео одного з боїв проти російських загарбників у лісосмузі під Бахмутом, де наразі триває наступальна операція Сил оборони, але і росіяни вже перейшли до активних дій.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини



"Бійці відстрілювали ворожі дрони FPV, коли зайняті штурмовиками позиції окупанти почали крити щільним вогнем. І розриви ставали дедалі ближчими", – розповіли про бій у 3 ОШБр.

Сьогодні повідомлялось, що, за словами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, у районі Бахмута росіяни суттєво посилили своє угруповання й перейшли від оборони до активних дій.

Він зазначив, що дії противника підтримуються щільним вогнем артилерії та мінометів. Постійно збільшується застосування дронів-камікадзе.

Станом на 18 жовтня на Бахмутському напрямку українські сили на деяких ділянках зайшли за залізницю.

У сьогоднішньому ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що під Бахмутом росіяни намагалися відбити позиції біля Андріївки, ЗСУ продовжують штурми на південному фланзі.

Дивіться також: Курські партизани знищили високовартісний РЕБ "Житель" окупантів – відео ДПСУ

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.