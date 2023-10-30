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Сирський: Росія суттєво посилила своє угруповання під Бахмутом, вже не стоїть в обороні

Этот материал также доступен на русском
30.10.2023, 13:53
Сирський: Росія суттєво посилила своє угруповання під Бахмутом, вже не стоїть в обороні - Фото
Олександр Сирський (Фото - Facebook Міноборони України)

У районі Бахмута росіяни суттєво посилили своє угруповання та перейшли від оборони до активних дій. Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

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"На сході ситуація залишається складною. Ворог не полишає спроб домогтися успіхів і щоденно атакує наші позиції. Особливу активність проявляє в районі Куп'янська, де намагається просунутися вперед одразу на кількох напрямках. У районі Бахмута противник суттєво посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій", – сказав Сирський.

Він зазначив, що росіяни намагаються там зупинити просування українських військ і відновити втрачене положення, використовуючи десантні підрозділи. Також на окремих ділянках окупанти використовують штурмові групи зі складу загонів "Шторм-Z".

"Дії противника підтримуються щільним вогнем артилерії та мінометів. Постійно збільшується застосування дронів-камікадзе. Водночас завдяки професійним і злагодженим діям наших воїнів ворог зазнає великих втрат і не може досягти поставлених цілей", – заявив Сирський.

  • Станом на 18 жовтня на Бахмутському напрямку українські сили на деяких ділянках зайшли за залізницю
  • У сьогоднішньому ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що під Бахмутом росіяни намагалися відбити позиції біля Андріївки, ЗСУ продовжують штурми на південному фланзі.
Оксана Житнюк
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