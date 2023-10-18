Бахмутський напрямок. На різних ділянках ЗСУ вже зайшли за залізницю – речник

На Бахмутському напрямку українські сили на деяких ділянках вже зайшли за залізницю. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Він повідомив, що в районі Бахмута Сили оборони на південному фланзі щоденно звільняють від росіян українські землі – від десятків до сотень метрів на різних напрямках.

"Наші військові вже на різних ділянках змогли зайти за залізницю", – повідомив Євлаш.

Він зазначив, що наступальна операція триває, ЗСУ знищують російську техніку, однак і противник продовжує завдавати ударів, застосовуючи авіацію, артилерію, танки і міномети.

Сьогодні речник ОСУВ "Таврія" Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку, який загарбники активно штурмували протягом останніх тижнів, росіяни наразі перегруповуються після масштабних втрат.

Тарнавський повідомив про частковий успіх ЗСУ в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Дивіться також: FPV-дрони СБУ "осліпили" росіян: знищили п'ять станцій спостереження та одну РЕБ – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.