Бахмутський напрямок. На різних ділянках ЗСУ вже зайшли за залізницю – речник
18.10.2023, 22:52
Бахмут (Фото - 3 окрема штурмова бригада)
На Бахмутському напрямку українські сили на деяких ділянках вже зайшли за залізницю. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
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Він повідомив, що в районі Бахмута Сили оборони на південному фланзі щоденно звільняють від росіян українські землі – від десятків до сотень метрів на різних напрямках.
"Наші військові вже на різних ділянках змогли зайти за залізницю", – повідомив Євлаш.
Він зазначив, що наступальна операція триває, ЗСУ знищують російську техніку, однак і противник продовжує завдавати ударів, застосовуючи авіацію, артилерію, танки і міномети.
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