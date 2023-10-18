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Бахмутський напрямок. На різних ділянках ЗСУ вже зайшли за залізницю – речник

Этот материал также доступен на русском
18.10.2023, 22:52
Бахмутський напрямок. На різних ділянках ЗСУ вже зайшли за залізницю – речник - Фото
Бахмут (Фото - 3 окрема штурмова бригада)

На Бахмутському напрямку українські сили на деяких ділянках вже зайшли за залізницю. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

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Він повідомив, що в районі Бахмута Сили оборони на південному фланзі щоденно звільняють від росіян українські землі – від десятків до сотень метрів на різних напрямках.

"Наші військові вже на різних ділянках змогли зайти за залізницю", – повідомив Євлаш.

Він зазначив, що наступальна операція триває, ЗСУ знищують російську техніку, однак і противник продовжує завдавати ударів, застосовуючи авіацію, артилерію, танки і міномети.

Бахмутський напрямок. На різних ділянках ЗСУ вже зайшли за залізницю – речник

  • Сьогодні речник ОСУВ "Таврія" Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку, який загарбники активно штурмували протягом останніх тижнів, росіяни наразі перегруповуються після масштабних втрат.
  • Тарнавський повідомив про частковий успіх ЗСУ в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

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Оксана Житнюк
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