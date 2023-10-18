Бахмутское направление. На разных участках ВСУ уже зашли за железную дорогу – спикер
18.10.2023, 22:52
Бахмут (Фото - 3 окрема штурмова бригада)
На Бахмутском направлении украинские силы на некоторых участках уже зашли за железную дорогу. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
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Он сообщил, что в районе Бахмута Силы обороны на южном фланге ежедневно освобождают от россиян украинские земли – от десятков до сотен метров на разных направлениях.
"Наши военные уже на разных участках смогли зайти за железную дорогу", – сообщил Евлаш.
Он отметил, что наступательная операция продолжается, ВСУ уничтожают российскую технику, однако и противник продолжает наносить удары, применяя авиацию, артиллерию, танки и минометы.
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