Бахмутское направление. На разных участках ВСУ уже зашли за железную дорогу – спикер

На Бахмутском направлении украинские силы на некоторых участках уже зашли за железную дорогу. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

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Он сообщил, что в районе Бахмута Силы обороны на южном фланге ежедневно освобождают от россиян украинские земли – от десятков до сотен метров на разных направлениях.

"Наши военные уже на разных участках смогли зайти за железную дорогу", – сообщил Евлаш.

Он отметил, что наступательная операция продолжается, ВСУ уничтожают российскую технику, однако и противник продолжает наносить удары, применяя авиацию, артиллерию, танки и минометы.

Сегодня спикер ОСГВ "Таврия" Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении, которое захватчики активно штурмовали в течение последних недель, россияне сейчас перегруппировываются после масштабных потерь.

Тарнавский сообщил о частичном успехе ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

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