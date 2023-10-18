Тарнавський: У Сил оборони частковий успіх під Роботиним – мапа

Сили оборони угруповання військ "Таврія" продовжують наступ – мають частковий успіх південніше Роботиного. Про це повідомив командувач Таврійського напрямку, бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Українські сили продовжують наступальні дії та мають "певний успіх" у напрямку Мелітополя, окупанти намагаються "десь на флангах турбувати", повідомив речник пресцентру ОСУВ "Таврія" Олександр Штупун у телемарафоні.

"Я б не сказав, що бої [на флангах] надто інтенсивні, але ворог майже весь час намагається десь промацати нашу оборону, перевірити, де ми погано закріпилися. І намагається відновити втрачене положення, зокрема, південно-західніше Роботиного", – сказав він.

Загалом на напрямку окупанти завдали шість ракетних та 27 авіаційних ударів, провели 33 бойових зіткнення та здійснили 799 артобстрілів, пише Тарнавський.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони упродовж доби виконали 1412 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали 288 осіб, три окупанти потрапили в полон, зауважив командувач.

Українські захисники знищили 16 одиниць військової техніки противника. Зокрема: п'ять бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи, літак, три безпілотники, дві одиниці автомобільної техніки, зазначив він.

Також знищено склад боєприпасів загарбників, підсумував Тарнавський.

18 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки й Мар'їнки, ЗСУ мають успіх на південь від Роботиного.

Речник Таврійського напрямку заявив, що російські загарбники, зазнавши значних втрат на Авдіївському напрямку в живій силі й техніці, наразі проводять перегрупування. Українські сили очікують на подальшу активізацію загарбників і готові до неї.

Читайте також: Зима не сповільнить контрнаступ, найбільший прорив буде після Токмака – топгенерал ЗСУ

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.