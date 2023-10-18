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Тарнавский: У Сил обороны частичный успех под Работино – карта

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2023, 19:30
Тарнавский: У Сил обороны частичный успех под Работино – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны группировки войск "Таврия" продолжают наступление – имеют частичный успех к югу от Работино. Об этом сообщил командующий Таврическим направлением, бригадный генерал Александр Тарнавский.

Украинские силы продолжают наступательные действия и имеют "определенный успех" в направлении Мелитополя, оккупанты пытаются "где-то на флангах беспокоить", сообщил спикер пресс-центра ОСГВ "Таврия" Александр Штупун в телемарафоне.

"Я бы не сказал, что бои [на флангах] слишком интенсивные, но враг почти все время пытается где-то прощупать нашу оборону, проверить, где мы плохо закрепились. И пытается восстановить утраченное положение, в частности, юго-западнее Работино", – сказал он. 

Роботино на карте Deepstate

Всего на направлении оккупанты нанесли шесть ракетных и 27 авиационных ударов, провели 33 боевых столкновения и совершили 799 артобстрелов, пишет Тарнавский.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны в течение суток выполнили 1412 огневых задач.

Общие потери врага составили 288 человек, три оккупанта попали в плен, заметил командующий.

Украинские защитники уничтожили 16 единиц военной техники противника. В частности: пять боевых бронированных машин, четыре артиллерийские системы, самолет, три беспилотника, две единицы автомобильной техники, отметил он.

Также уничтожен склад боеприпасов захватчиков, подытожил Тарнавский.

  • 18 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, ВСУ имеют успех к югу от Работино.
  • Спикер Таврического направления заявил, что российские захватчики, понеся значительные потери на Авдеевском направлении в живой силе и технике, сейчас проводят перегруппировку. Украинские силы ожидают дальнейшей активизации захватчиков и готовы к ней.

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Артём Джерипа
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