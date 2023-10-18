Тарнавский: У Сил обороны частичный успех под Работино – карта

Силы обороны группировки войск "Таврия" продолжают наступление – имеют частичный успех к югу от Работино. Об этом сообщил командующий Таврическим направлением, бригадный генерал Александр Тарнавский.

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Украинские силы продолжают наступательные действия и имеют "определенный успех" в направлении Мелитополя, оккупанты пытаются "где-то на флангах беспокоить", сообщил спикер пресс-центра ОСГВ "Таврия" Александр Штупун в телемарафоне.

"Я бы не сказал, что бои [на флангах] слишком интенсивные, но враг почти все время пытается где-то прощупать нашу оборону, проверить, где мы плохо закрепились. И пытается восстановить утраченное положение, в частности, юго-западнее Работино", – сказал он.

Всего на направлении оккупанты нанесли шесть ракетных и 27 авиационных ударов, провели 33 боевых столкновения и совершили 799 артобстрелов, пишет Тарнавский.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны в течение суток выполнили 1412 огневых задач.

Общие потери врага составили 288 человек, три оккупанта попали в плен, заметил командующий.

Украинские защитники уничтожили 16 единиц военной техники противника. В частности: пять боевых бронированных машин, четыре артиллерийские системы, самолет, три беспилотника, две единицы автомобильной техники, отметил он.

Также уничтожен склад боеприпасов захватчиков, подытожил Тарнавский.

18 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, ВСУ имеют успех к югу от Работино.

Спикер Таврического направления заявил, что российские захватчики, понеся значительные потери на Авдеевском направлении в живой силе и технике, сейчас проводят перегруппировку. Украинские силы ожидают дальнейшей активизации захватчиков и готовы к ней.

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