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FPV-дрони СБУ "осліпили" росіян: знищили п'ять станцій спостереження та одну РЕБ – відео видео

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18.10.2023, 20:23
Відео: СБУ
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Спецпризначенці Служби безпеки України ударними безпілотниками знищили п'ять новітніх комплексів відеоспостереження "Муром" та "Пергам", а також один комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21" окупантів. Відео опублікували у Facebook.

Бійці не повідомили, на якій ділянці фронту та в який час відбувся епізод.

На змонтованому ролику видно, як українські дрони визначають розташування "очей" росіян, які ті використовують для цілодобового стеження за українськими військовими, після чого — корегують по них удари.

Окупанти розташовують комплекси спостереження на дахах будівель або вежах супутникового зв'язку в українських селищах та поруч з Росією.

ДОВІДКА. "Муром-М" – це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно виявляє як живу силу, так і техніку. Він оснащений оптичною камерою з гарним зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км. 

Дивіться також: Безпілотники атакували російську електропідстанцію в Бєлгородській області – відео

Мілана Головань
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війнаПоле-21муром-м
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