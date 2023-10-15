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Безпілотники атакували російську електропідстанцію в Бєлгородській області – відео

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15.10.2023, 12:35
Безпілотники атакували російську електропідстанцію в Бєлгородській області – відео - Фото
Фото: СБУ

У ніч проти 15 жовтня безпілотники атакували російську електропідстанцію Красна Яруга в Бєлгородській області. Про це LIGA.net повідомили джерела в СБУ.

На відео, яке є в розпорядженні редакції, видно, як безпілотник скидає на енергооб'єкт два снаряди, після чого внизу стається вибух.

У СБУ вказують, що до цієї підстанції були підключені військові об'єкти Росії.

Міністерство оборони Росії зранку в неділю повідомило про атаку БПЛА літакового типу з боку України. Росіяни заявили, що нібито засоби ППО знищили 20 з 27 дронів, з яких 18 – над Курською областю і ще два – над Бєлгородською. Що сталося з іншими – у Росії не казали.

  • Російські прикордонні регіони – Брянська, Курська та Бєлгородська області – регулярно скаржаться на вибухи та "атаки" нібито українських дронів і ракет.
Андрій Водяний
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війнасбуБПЛАбєлгородська область
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