Беспилотники атаковали российскую электроподстанцию в Белгородской области – видео

В ночь на 15 октября беспилотники атаковали российскую электроподстанцию Красная Яруга в Белгородской области. Об этом LIGA.net сообщили источники в СБУ.

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На видео, которое есть в распоряжении редакции, видно, как беспилотник сбрасывает на энергообъект два снаряда, после чего внизу происходит взрыв.

В СБУ указывают, что к этой подстанции подключены военные объекты России.

Министерство обороны России утром в воскресенье сообщило об атаке БПЛА самолетного типа со стороны Украины. Россияне заявили, что средства ПВО уничтожили 20 из 27 дронов, из которых 18 – над Курской областью и еще два – над Белгородской. Что произошло с другими – в России не говорили.

Российские приграничные регионы – Брянская, Курская и Белгородская области – регулярно жалуются на взрывы и "атаки" якобы украинских дронов и ракет.

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