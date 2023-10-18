UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

FPV-дроны СБУ "ослепили" россиян: уничтожили пять станций наблюдения и одну РЭБ – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2023, 20:23
Видео: СБУ
Армия Азербайджана ударила по позициям российского контингента в Нагорном Карабахе – видео
Армия Азербайджана ударила по позициям российского контингента в Нагорном Карабахе – видео
Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев
Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев

Спецназовцы Службы безопасности Украины ударными беспилотниками уничтожили пять новейших комплексов видеонаблюдения "Муром" и "Пергам", а также один комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21" оккупантов. Видео опубликовали в Facebook.

Бойцы не сообщили, на каком участке фронта и в какое время произошел эпизод.

На смонтированном ролике видно, как украинские дроны определяют расположение "глаз" россиян, которые те используют для круглосуточной слежки за украинскими военными, после чего — корректируют по ним удары.

Оккупанты располагают комплексы наблюдения на крышах зданий или башнях спутниковой связи в украинских поселках и рядом с Россией.

СПРАВКА. "Муром-М" – это устройство для дальнего визуального наблюдения, автономно обнаруживающее как живую силу, так и технику. Он оснащен оптической камерой с хорошим зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим автомобиль в 8 км и человек в 4 км.

Смотрите также: Беспилотники атаковали российскую электроподстанцию в Белгородской области – видео

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаполе-21муром-м
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 