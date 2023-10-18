Спецназовцы Службы безопасности Украины ударными беспилотниками уничтожили пять новейших комплексов видеонаблюдения "Муром" и "Пергам", а также один комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21" оккупантов. Видео опубликовали в Facebook.

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Бойцы не сообщили, на каком участке фронта и в какое время произошел эпизод.

На смонтированном ролике видно, как украинские дроны определяют расположение "глаз" россиян, которые те используют для круглосуточной слежки за украинскими военными, после чего — корректируют по ним удары.

Оккупанты располагают комплексы наблюдения на крышах зданий или башнях спутниковой связи в украинских поселках и рядом с Россией.

СПРАВКА. "Муром-М" – это устройство для дальнего визуального наблюдения, автономно обнаруживающее как живую силу, так и технику. Он оснащен оптической камерой с хорошим зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим автомобиль в 8 км и человек в 4 км.

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