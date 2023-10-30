Сырский: Россия существенно усилила свою группировку под Бахмутом, уже не стоит в обороне

В районе Бахмута россияне существенно усилили свою группировку и перешли от обороны к активным действиям. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

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"На востоке обстановка остается сложной. Враг не оставляет попыток добиться успехов и ежедневно атакует наши позиции. Особую активность проявляет в районе Купянска, где пытается продвинуться вперед на нескольких направлениях. В районе Бахмута противник существенно усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям", – сказал Сырский.

Он отметил, что россияне пытаются там остановить продвижение украинских войск и восстановить утраченное положение, используя десантные подразделения. Также на отдельных участках оккупанты используют штурмовые группы из состава отрядов "Шторм-Z".

"Действия противника поддерживаются плотным огнем артиллерии и минометов. Постоянно увеличивается применение дронов-камикадзе. В то же время благодаря профессиональным и слаженным действиям наших воинов враг несет большие потери и не может достичь поставленных целей", – заявил Сырский.

По состоянию на 18 октября на Бахмутском направлении украинские силы на некоторых участках зашли за железную дорогу.

В сегодняшней утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что под Бахмутом россияне пытались отбить позиции у Андреевки, ВСУ продолжают штурмы на южном фланге.

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