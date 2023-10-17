Командир 3 ОШБ Билецкий: Атаки под Бахмутом не оттянули силы ВСУ для наступления на юге

Командир 3 отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий заявил, что штурмовые действия под Бахмутом не оттянули украинские подразделения с наступления в Запорожской области. Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.

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По его словам, 3 ОШБр воюет под Бахмутом с декабря 2022 года, а штурмы начались теми силами, которые были зимой.

"Никаких новых подразделений и техники у нас не было. Расход артиллерийских боеприпасов не изменился. Все бригады воюют теми силами, которые и так были", — сказал Билецкий.

Он отметил, что военное командование "вряд ли" распорошило силы, которые планировало использовать для стратегического наступления на юге.

15 сентября 3 ОШБр сообщила, что освободила населенный пункт Андреевка на Бахмутском направлении и "разбила вдребезги" 72 бригаду оккупантов.

18 сентября в бригаде заявили, что фактическое уничтожение 72 бригады армии России важнее освобождения Андреевки.

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