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Командир 3 ОШБ Билецкий: Атаки под Бахмутом не оттянули силы ВСУ для наступления на юге

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 11:54
Командир 3 ОШБ Билецкий: Атаки под Бахмутом не оттянули силы ВСУ для наступления на юге - Фото
Андрей Билецкий (Фото: скриншот видео)

Командир 3 отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий заявил, что штурмовые действия под Бахмутом не оттянули украинские подразделения с наступления в Запорожской области. Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.

По его словам, 3 ОШБр воюет под Бахмутом с декабря 2022 года, а штурмы начались теми силами, которые были зимой. 

"Никаких новых подразделений и техники у нас не было. Расход артиллерийских боеприпасов не изменился. Все бригады воюют теми силами, которые и так были", — сказал Билецкий.

Он отметил, что военное командование "вряд ли" распорошило силы, которые планировало использовать для стратегического наступления на юге. 

  • 15 сентября 3 ОШБр сообщила, что освободила населенный пункт Андреевка на Бахмутском направлении и "разбила вдребезги" 72 бригаду оккупантов.
  • 18 сентября в бригаде заявили, что фактическое уничтожение 72 бригады армии России важнее освобождения Андреевки.
  • 3 ОШБр взяла в плен майора оккупантов, комбата "Алга" из Татарстана под Бахмутом – видео.

Читайте также: Комбат Ролло о работе 3 ОШБр под Бахмутом: Инфильтрация, уничтожение и штурмы

Дмитрий Гриниченко
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