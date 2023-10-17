Командир 3 ОШБ Білецький: Атаки під Бахмутом не відтягнули сили ЗСУ для наступу на півдні
17.10.2023, 11:54
Андрій Білецький (Фото: скриншот з відео)
Командир 3 окремої штурмової бригади Андрій Білецький заявив, що штурмові дії під Бахмутом не відтягнули українські підрозділи з наступу у Запорізькій області. Про це він повідомив в інтерв'ю Українській правді.
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За його словами, 3 ОШБр воює під Бахмутом із грудня 2022 року, а штурми розпочалися тими силами, які були взимку.
"Жодних нових підрозділів і техніки у нас не було. Витрата артилерійських боєприпасів не змінилася. Усі бригади воюють тими силами, які й так були", — сказав Білецький.
Він зазначив, що військове командування "навряд чи" розпорошило сили, які планувало використовувати для стратегічного наступу на півдні.
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- 18 вересня в бригаді заявили, що фактичне знищення 72 бригади армії Росії важливіше за звільнення Андріївки.
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