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Командир 3 ОШБ Білецький: Атаки під Бахмутом не відтягнули сили ЗСУ для наступу на півдні

Этот материал также доступен на русском
17.10.2023, 11:54
Командир 3 ОШБ Білецький: Атаки під Бахмутом не відтягнули сили ЗСУ для наступу на півдні - Фото
Андрій Білецький (Фото: скриншот з відео)

Командир 3 окремої штурмової бригади Андрій Білецький заявив, що штурмові дії під Бахмутом не відтягнули українські підрозділи з наступу у Запорізькій області. Про це він повідомив в інтерв'ю Українській правді.

За його словами, 3 ОШБр воює під Бахмутом із грудня 2022 року, а штурми розпочалися тими силами, які були взимку.

"Жодних нових підрозділів і техніки у нас не було. Витрата артилерійських боєприпасів не змінилася. Усі бригади воюють тими силами, які й так були", — сказав Білецький.

Він зазначив, що військове командування "навряд чи" розпорошило сили, які планувало використовувати для стратегічного наступу на півдні.

  • 15 вересня 3 ОШБр повідомила, що звільнила населений пункт Андріївка на Бахмутському напрямку та "розбила вщент" 72 бригаду окупантів.
  • 18 вересня в бригаді заявили, що фактичне знищення 72 бригади армії Росії важливіше за звільнення Андріївки.
  • 3 ОШБр полонила майора окупантів, комбата "Алга" з Татарстану під Бахмутом – відео.

Читайте також: Комбат Ролло про роботу 3 ЗШБр під Бахмутом: Інфільтрація, знищення та штурми

Дмитро Гриниченко
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війнанаступЗапорізька областьандрій білецькийбахмут3 ОШБр
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