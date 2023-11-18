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3 ОШБр: Дронова війна зараз на самому піку. Росіяни намагаються працювати FPV вночі

Этот материал также доступен на русском
18.11.2023, 22:52
3 ОШБр: Дронова війна зараз на самому піку. Росіяни намагаються працювати FPV вночі - Фото

Застосування дронів на полі бою наразі перебуває у "найпіковішому" стані як з боку окупантів, так і з боку українських військ. При цьому росіяни наразі намагаються застосовувати проти Сил оборони FPV-дрони вночі. Про це в ефірі телемарафону розповів пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

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Він наголосив, що на Бахмутському напрямку наразі найскладнішим для українських військ є протистояння російській артилерії, авіації і дронам.

"Дронова війна зараз знаходиться на самому піку з обох сторін", – сказав Бородін.

Він зазначив, що росіяни запускають "багато" дронів, проте конкретну кількість підрахувати важко. Це можуть бути "десятки" FPV-дронів, що запускаються з певної ділянки фронту, на якійсь зосереджена одна російська рота.

"Я вже не кажу про дрони більш складні, які працюють по САУ і танках. FPV у них достатньо багато, і вони вже натренувались, але треба зазначити, що і у нас… По FPV – в якомусь плані паритет. Але це така гонка з ускладненнями – хто краще підготується, у кого буде краще РЕБ, хто краще зрозумів якісь нові фішки. До прикладу, зараз росіяни намагаються працювати FPV вночі. Вони ставлять відповідні камери. Це поки у них на низькому рівні, але вони працюють над цим", – сказав Бородін.

  • 11 листопада представник ЗСУ Фітьо повідомив, що на Бахмутському напрямку російські окупанти вже не стоять в обороні та почали атакувати з новою силою.
  • 13 листопада у ЗСУ повідомили про випадки "повітряних боїв" між безпілотниками. 

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Оксана Житнюк
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