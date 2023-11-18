3 ОШБр: Дроновая война сейчас на самом пике. Россияне пытаются работать FPV ночью

Применение дронов на поле боя сейчас находится в "самом пиковом" состоянии как со стороны оккупантов, так и со стороны украинских войск. При этом россияне пытаются применять против Сил обороны FPV-дроны ночью. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

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Он подчеркнул, что на Бахмутском направлении сейчас самым сложным для украинских войск является противостояние российской артиллерии, авиации и дронам.

"Дроновая война сейчас находится на самом пике с обеих сторон", – сказал Бородин.

Он отметил, что россияне запускают "много" дронов, однако конкретное количество подсчитать сложно. Это могут быть "десятки" FPV-дронов, запускаемых с определенного участка фронта, на котором сосредоточена одна российская рота.

"Я уж не говорю о дронах более сложных, работающих по САУ и танкам. FPV у них достаточно много, и они уже натренировались, но надо отметить, что и у нас… По FPV – в каком-то плане паритет. Но это такая гонка со сложностями – кто лучше подготовится, у кого будет лучше РЭБ, кто лучше понял какие-то новые фишки. К примеру, сейчас россияне пытаются работать FPV ночью. Они ставят соответствующие камеры. Это пока у них на низком уровне, но они работают над этим", – сказал Бородин.

11 ноября представитель ВСУ Фитьо сообщил, что на Бахмутском направлении российские оккупанты уже не стоят в обороне и начали атаковать с новой силой.

13 ноября в ВСУ сообщили о случаях "воздушных боев" между беспилотниками.

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