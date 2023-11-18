Камікадзе, розвідники, бомбери. На фронт вирушать 2000+ вітчизняних "пташок" – фото

Державний проєкт "Армія дронів" передав силам логістики понад 2000 безпілотників вітчизняного виробництва. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров.

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Він зазначив, що Генштаб розподілить та передасть дрони військовим на найгарячіші ділянки фронту.

"До партії увійшли "пташки" виключно українського виробництва. Серед них – коптери та БпЛА літакового типу: розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери. Дрони допоможуть уражати ворожі позиції та техніку. Усі БпЛА закупили в межах державної програми", – повідомив Федоров.

Він наголосив, що "пташки" завдають колосальних втрат ворогу – лише минулого тижня безпілотниками уражено 39 танків, 57 гармат, 34 броньовані машини та 307 опорних пунктів окупантів.

"Це мінус мільйони доларів у росіян", – додав Федоров.

У серпні ЗСУ отримали понад 270 ударних дронів Vampire українського виробництва.

8 листопада Федоров повідомив, що проєкт "Армія дронів" відправив українським військовим на фронт понад 900 безпілотників різних типів та модифікацій.

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