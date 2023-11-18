Камикадзе, разведчики, бомберы. На фронт отправятся 2000+ отечественных "птичек" – фото
Государственный проект "Армия дронов" передал силам логистики более 2000 беспилотников отечественного производства. Об этом сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров.
Он отметил, что Генштаб распределит и передаст дроны военным на самые горячие участки фронта.
"В партию вошли "птички" исключительно украинского производства. Среди них – коптеры и БпЛА самолетного типа: разведывательные, камикадзе, многоразовые бомберы. Дроны помогут поражать вражеские позиции и технику. Все БпЛА закупили в рамках государственной программы", – сообщил Федоров.
Он подчеркнул, что "птички" наносят колоссальные потери врагу – лишь на прошлой неделе беспилотниками поражены 39 танков, 57 пушек, 34 бронированные машины и 307 опорных пунктов оккупантов.
"Это минус миллионы долларов у россиян", – добавил Федоров.
- В августе ВСУ получили более 270 ударных дронов Vampire украинского производства.
- 8 ноября Федоров сообщил, что проект "Армия дронов" отправил украинским военным на фронт более 900 беспилотников разных типов и модификаций.
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