Державний проєкт "Армія дронів" відправив українським військовим на фронт понад 900 безпілотників різних типів та модифікацій. Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров опублікував відповідне відео й заявив, що серед них є й "секретні" БпЛА.

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За його словами, відправлена партія складається з відомих українцям "Мавіків", "Вампірів" та Avenger, а також "секретних" дронів, переваги та характеристики яких поки не розкривають.

"Також передаємо сотні дронів, про які наразі розповідати не варто. Проте окупанти відчують на собі силу інновацій", – додав Федоров.

Він зазначив, що велика частина цих безпілотників – українського виробництва.

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