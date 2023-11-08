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ЗСУ отримали понад 900 дронів: Mavic, Vampire, Avenger та деякі "секретні" – відео, фото видео

Этот материал также доступен на русском
08.11.2023, 11:40
Відео: Михайло Федоров/Telegram
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Державний проєкт "Армія дронів" відправив українським військовим на фронт понад 900 безпілотників різних типів та модифікацій. Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров опублікував відповідне відео й заявив, що серед них є й "секретні" БпЛА.

За його словами, відправлена партія складається з відомих українцям "Мавіків", "Вампірів" та Avenger, а також "секретних" дронів, переваги та характеристики яких поки не розкривають.

"Також передаємо сотні дронів, про які наразі розповідати не варто. Проте окупанти відчують на собі силу інновацій", – додав Федоров.

Він зазначив, що велика частина цих безпілотників – українського виробництва.

Фото: Михайло Федоров/ Facebook

Фото: Михайло Федоров/ Facebook

Фото: Михайло Федоров/ Facebook
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Мілана Головань
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війнабезпілотникдронмихайло федоров

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