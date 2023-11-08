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ВСУ получили более 900 дронов: Mavic, Vampire, Avenger и "секретные" – видео, фото видео

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 11:40
Видео: Михаил Федоров/Telegram
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Государственный проект "Армия дронов" отправил украинским военным на фронт более 900 беспилотников разных типов и модификаций. Вице-премьер-министр Михаил Федоров опубликовал соответствующее видео и заявил, что среди них есть и "секретные" БпЛА.

По его словам, отправленная партия состоит из известных украинцам "Мавиков", "Вампиров" и Avenger, а также "секретных" дронов, преимущества и характеристики которых пока не раскрывают.

"Также передаем сотни дронов, о которых пока рассказывать не стоит. Однако оккупанты почувствуют на себе силу инноваций", – добавил Федоров.

Он отметил, что большая часть этих беспилотников – украинского производства.

Фото: Михайло Федоров/ Facebook

Фото: Михайло Федоров/ Facebook

Фото: Михайло Федоров/ Facebook
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Милана Головань
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войнадронбеспилотникМихаил Федоров

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