Группа "Асгард" подразделения "ОЧІ" с помощью дрона выследила и уничтожила российский самоходный 240-мм миномет 2С4 "Тюльпан" в Луганской области. Соответствующее видео распространили в соцсетях подразделения.

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На ролике видно, как украинский FPV-дрон выискивает редкий миномет россиян, который даже не скрывался в посадке. Прямой наводкой снаряд попал по боекомплекту "Тюльпана", и, как следствие, вражескую технику буквально разорвало на части.

На кадрах можно увидеть мощный взрыв.

Российская пропаганда пишет о 40 "Тюльпанах", состоящих на службе в армии РФ. В общей сложности их выпущено 588.

По состоянию на июль 2023 года исследователи Oryx сообщали о 13 уничтоженных и одном поврежденном "Тюльпане" в течение широкомасштабной войны.

Учитывая видео, опубликованные Силами обороны за последние два месяца, количество уничтоженных и пораженных минометов выросло до 17 единиц.

СПРАВКА. "Тюльпан" – советский 240-мм самоходный миномет особой мощности. Предназначен для уничтожения укрепленных построек, фортификационных сооружений, скоплений живой силы, вооружения и военной техники, а также уничтожения объектов и целей, поражение которых другим артиллерийским орудием недоступно.

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