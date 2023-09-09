UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

FPV-дрон ударил по боекомплекту редкого миномета россиян: "Тюльпан" разорвало – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2023, 11:36
Видео: ВСУ
Убийство в Днепре. Появилось видео из автомобиля, ведется следствие
Убийство в Днепре. Появилось видео из автомобиля, ведется следствие
Усик упал, но нокаутировал Дюбуа — фото, видео
Усик упал, но нокаутировал Дюбуа — фото, видео

Группа "Асгард" подразделения "ОЧІ" с помощью дрона выследила и уничтожила российский самоходный 240-мм миномет 2С4 "Тюльпан" в Луганской области. Соответствующее видео распространили в соцсетях подразделения.

На ролике видно, как украинский FPV-дрон выискивает редкий миномет россиян, который даже не скрывался в посадке. Прямой наводкой снаряд попал по боекомплекту "Тюльпана", и, как следствие, вражескую технику буквально разорвало на части.

На кадрах можно увидеть мощный взрыв.

Российская пропаганда пишет о 40 "Тюльпанах", состоящих на службе в армии РФ. В общей сложности их выпущено 588.

По состоянию на июль 2023 года исследователи Oryx сообщали о 13 уничтоженных и одном поврежденном "Тюльпане" в течение широкомасштабной войны.

Учитывая видео, опубликованные Силами обороны за последние два месяца, количество уничтоженных и пораженных минометов выросло до 17 единиц.

СПРАВКА. "Тюльпан" – советский 240-мм самоходный миномет особой мощности. Предназначен для уничтожения укрепленных построек, фортификационных сооружений, скоплений живой силы, вооружения и военной техники, а также уничтожения объектов и целей, поражение которых другим артиллерийским орудием недоступно.

Смотрите также: Наступление на Мелитополь. Бойцы 47 бригады "догнали" FPV-дронами танк Т-90 и БМД: видео

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
тюльпанлуганская областьпотериFPV-дрон
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 