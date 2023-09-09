Группа "Асгард" подразделения "ОЧІ" с помощью дрона выследила и уничтожила российский самоходный 240-мм миномет 2С4 "Тюльпан" в Луганской области. Соответствующее видео распространили в соцсетях подразделения.
На ролике видно, как украинский FPV-дрон выискивает редкий миномет россиян, который даже не скрывался в посадке. Прямой наводкой снаряд попал по боекомплекту "Тюльпана", и, как следствие, вражескую технику буквально разорвало на части.
На кадрах можно увидеть мощный взрыв.
Российская пропаганда пишет о 40 "Тюльпанах", состоящих на службе в армии РФ. В общей сложности их выпущено 588.
По состоянию на июль 2023 года исследователи Oryx сообщали о 13 уничтоженных и одном поврежденном "Тюльпане" в течение широкомасштабной войны.
Учитывая видео, опубликованные Силами обороны за последние два месяца, количество уничтоженных и пораженных минометов выросло до 17 единиц.
- 17 июля появилось видео с уничтожением российского "Тюльпана" из ракетной системы HIMARS.
- 19 июля нацгвардейцы уничтожили "Тюльпан" россиян на Бахмутском направлении .
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