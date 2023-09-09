Група "Асгард" підрозділу "ОЧІ" за допомогою дрону вполювала та знищила російський самохідний 240-мм міномет 2С4 "Тюльпан" на Луганщині. Відповідне відео поширили у соцмережах підрозділу.
На ролику видно, як український FPV-дрон вишукує рідкісний міномет росіян, який навіть не ховався у посадці. Прямим наведенням снаряд потрапив по боєкомплекту "Тюльпана", і, як наслідок, ворожу техніку буквально розірвало на частини.
На кадрах можна побачити потужний вибух.
Російська пропаганда пише про 40 "Тюльпанів", котрі перебувають на службі в армії РФ. Загалом їх випущено 588.
Станом на липень 2023 року дослідники Oryx повідомляли про 13 знищених та один пошкоджений "Тюльпан" впродовж широкомасштабної війни.
Враховуючи відео, які опублікували Сили оборони за останні два місяці, кількість знищених та уражених мінометів зросла до 17 одиниць.
- 17 липня з'явилось відео зі знищенням російського "Тюльпану" з ракетної системи HIMARS.
- 19 липня нацгвардійці знищили "Тюльпан" росіян на Бахмутському напрямку.
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