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Наступ на Мелітополь. Бійці 47 бригади "наздогнали" FPV-дронами танк Т-90 та БМД: відео видео

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 11:24
Знищення техніки росіян FPV-дронами на Запоріжжі
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Бійці 47 окремої механізованої бригади знищили FPV-дронами танк Т-90 та бойову машину десанту росіян у Запорізькій області. Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.

Військові заявляють, що у наступі на південному напрямку було знищено Т-90 та БМД ворога.

На записі можна побачити ураження російських машин FPV-дронами.

Останні кілька місяців 47 бригада веде бої на Мелітопольському напрямку на ділянці Роботине – Новопрокопівка.

ДОВІДКА. Т-90М "Прорив" є модернізованою версією радянського танка Т-72. Російська пропаганда неодноразово називала його "таким, що не має аналогів у світі" і "кращим на планеті", що ставилося під сумнів незалежними фахівцями. У 2020 році РФ заявляла, що таких танків було випущено лише 100 штук. Вартість одного "Прориву" становить близько $4,5 млн.
  • Ще одне FPV-відео: росіяни хотіли висадитись із човна під Херсоном, але на Дніпрі їх "оштрафував" дрон Сил оборони.
  • Ось відео, як українські FPV-оператори підірвали російських FPV-операторів у Донецькому аеропорту.
  • За інформацією Bild, ЗСУ переміщають фронтові бомбардувальники Су-24 із ракетами Storm Shadow/SCALP кожні 24 години, щоб захиститись від ударів росіян.

Читайте також: Контрнаступ на півдні. Комбат 37 бригади морпіхів ЗСУ: Все йде добре, це марафон

Дмитро Гриниченко
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