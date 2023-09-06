Бійці 47 окремої механізованої бригади знищили FPV-дронами танк Т-90 та бойову машину десанту росіян у Запорізькій області. Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.
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Військові заявляють, що у наступі на південному напрямку було знищено Т-90 та БМД ворога.
На записі можна побачити ураження російських машин FPV-дронами.
Останні кілька місяців 47 бригада веде бої на Мелітопольському напрямку на ділянці Роботине – Новопрокопівка.
ДОВІДКА. Т-90М "Прорив" є модернізованою версією радянського танка Т-72. Російська пропаганда неодноразово називала його "таким, що не має аналогів у світі" і "кращим на планеті", що ставилося під сумнів незалежними фахівцями. У 2020 році РФ заявляла, що таких танків було випущено лише 100 штук. Вартість одного "Прориву" становить близько $4,5 млн.
- Ще одне FPV-відео: росіяни хотіли висадитись із човна під Херсоном, але на Дніпрі їх "оштрафував" дрон Сил оборони.
- Ось відео, як українські FPV-оператори підірвали російських FPV-операторів у Донецькому аеропорту.
- За інформацією Bild, ЗСУ переміщають фронтові бомбардувальники Су-24 із ракетами Storm Shadow/SCALP кожні 24 години, щоб захиститись від ударів росіян.
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