Бойцы 47 отдельной механизированной бригады уничтожили FPV-дронами танк Т-90 и боевую машину десанта россиян в Запорожской области. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.
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Военные заявляют, что в наступлении на южном направлении были уничтожены Т-90 и БМД врага.
На записи можно увидеть поражение российских машин FPV-дронами.
Последние несколько месяцев 47 бригада ведет бои на Мелитопольском направлении на участке Работино – Новопрокоповка.
СПРАВКА. Т-90М "Прорыв" является модернизированной версией советского танка Т-72. Российская пропаганда неоднократно называла его "не имеющим аналогов в мире" и "лучшим на планете", что ставилось под сомнение независимыми специалистами. В 2020 году РФ заявляла, что таких танков было выпущено всего 100 штук. Стоимость одного "Прорыва" составляет около $4,5 млн.
- Еще одно FPV-видео: россияне хотели высадиться с лодки под Херсоном, но на Днепре их "оштрафовал" дрон Сил обороны.
- Вот видео, как украинские FPV-операторы подорвали российских FPV-операторов в Донецком аэропорту.
- По информации Bild, ВСУ перемещают фронтовые бомбардировщики Су-24 с ракетами Storm Shadow/SCALP каждые 24 часа, чтобы защититься от ударов россиян.
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