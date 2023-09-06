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Наступление на Мелитополь. Бойцы 47 бригады "догнали" FPV-дронами танк Т-90 и БМД: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 11:24
Уничтожение техники россиян FPV-дронами вблизи Запорожья
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Бойцы 47 отдельной механизированной бригады уничтожили FPV-дронами танк Т-90 и боевую машину десанта россиян в Запорожской области. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

Военные заявляют, что в наступлении на южном направлении были уничтожены Т-90 и БМД врага. 

На записи можно увидеть поражение российских машин FPV-дронами. 

Последние несколько месяцев 47 бригада ведет бои на Мелитопольском направлении на участке Работино – Новопрокоповка.
СПРАВКА. Т-90М "Прорыв" является модернизированной версией советского танка Т-72. Российская пропаганда неоднократно называла его "не имеющим аналогов в мире" и "лучшим на планете", что ставилось под сомнение независимыми специалистами. В 2020 году РФ заявляла, что таких танков было выпущено всего 100 штук. Стоимость одного "Прорыва" составляет около $4,5 млн.
  • Еще одно FPV-видео: россияне хотели высадиться с лодки под Херсоном, но на Днепре их "оштрафовал" дрон Сил обороны.
  • Вот видео, как украинские FPV-операторы подорвали российских FPV-операторов в Донецком аэропорту.
  • По информации Bild, ВСУ перемещают фронтовые бомбардировщики Су-24 с ракетами Storm Shadow/SCALP каждые 24 часа, чтобы защититься от ударов россиян.

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    Дмитрий Гриниченко
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    войназапорожская областьнаступлениепотерит-90бмд47 бригадаFPV-дрон
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