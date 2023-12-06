Главнокомандующий Валерий Залужный поздравил страну с Днем Вооруженных Сил Украины. Соответствующее обращение опубликовала пресс-служба военачальника.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Генерал поблагодарил солдат, сержантов и офицеров за борьбу против российских оккупантов.

"Склоняю голову перед теми, кто сегодня в огне боев и под обстрелами, в холодных замерзших окопах и руинах крепко держит оборону и уничтожает коварного врага", — сказал Залужный.

Он отметил, что украинские воины сражаются за будущее своих детей.

"Это то, ради чего мы боремся, не имея права на поражение. Украина не сдается – благодаря вам. И благодаря вам я снова и снова убеждаюсь: как бы трудно нам ни было, но точно не будет стыдно", — заявил главком.

Авдеевка. Россия продолжает ожесточенные пехотные атаки, усилила активность Су-25 и Ка-52.