Залужный: Украина не имеет права на поражение в войне — видео
Главнокомандующий Валерий Залужный поздравил страну с Днем Вооруженных Сил Украины. Соответствующее обращение опубликовала пресс-служба военачальника.
Генерал поблагодарил солдат, сержантов и офицеров за борьбу против российских оккупантов.
"Склоняю голову перед теми, кто сегодня в огне боев и под обстрелами, в холодных замерзших окопах и руинах крепко держит оборону и уничтожает коварного врага", — сказал Залужный.
Он отметил, что украинские воины сражаются за будущее своих детей.
"Это то, ради чего мы боремся, не имея права на поражение. Украина не сдается – благодаря вам. И благодаря вам я снова и снова убеждаюсь: как бы трудно нам ни было, но точно не будет стыдно", — заявил главком.
- Авдеевка. Россия продолжает ожесточенные пехотные атаки, усилила активность Су-25 и Ка-52.
- Эвакуационная группа "Белый ангел", созданная полицейскими Донецкой области, показала, как выглядит уничтоженная российскими оккупантами Авдеевка в первый день зимы.
- WSJ опубликовала статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.
Читайте также: Авдеевка. ВСУ: Из-за непогоды меньше дронов оккупантов, но больше авиаударов