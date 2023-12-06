Главнокомандующий Валерий Залужный поздравил страну с Днем Вооруженных Сил Украины. Соответствующее обращение опубликовала пресс-служба военачальника.

Генерал поблагодарил солдат, сержантов и офицеров за борьбу против российских оккупантов. 

"Склоняю голову перед теми, кто сегодня в огне боев и под обстрелами, в холодных замерзших окопах и руинах крепко держит оборону и уничтожает коварного врага", — сказал Залужный. 

Он отметил, что украинские воины сражаются за будущее своих детей. 

"Это то, ради чего мы боремся, не имея права на поражение. Украина не сдается – благодаря вам. И благодаря вам я снова и снова убеждаюсь: как бы трудно нам ни было, но точно не будет стыдно", — заявил главком.

  • Эвакуационная группа "Белый ангел", созданная полицейскими Донецкой области, показала, как выглядит уничтоженная российскими оккупантами Авдеевка в первый день зимы.
  • WSJ опубликовала статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.

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