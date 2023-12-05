Авдеевка. Россия продолжает ожесточенные пехотные атаки, усилили активность Су-25 и Ка-52

Вертолет Ка-52 (Фото: ресурс оккупантов)

В районе Авдеевки российские оккупанты продолжают ожесточенные пехотные атаки, возобновили применение авиации. Об этом сообщил командующий Силами обороны Таврийского направления Александр Тарнавский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, количество наземных атак врага не уменьшается — за сутки в зоне его ответственности зафиксировано 37 боевых столкновений.

Он отметил, что активность российской авиации возросла, было до 18 ударов, после некоторого перерыва армия РФ возобновила использование штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52.

Захватчики потеряли 428 человек, семеро сдались в плен.

Уничтожена 21 единица военной техники, в частности пять бронемашин, две артиллерийские системы, 10 беспилотников и две единицы специальной техники. Также подорвано три склада боеприпасов.

Генштаб ВСУ сообщил, что на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать оккупантов, которые не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Силы обороны успешно отразили 18 атак захватчика в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного Донецкой области.

Эвакуационная группа "Белый ангел", созданная полицейскими Донецкой области, показала, как выглядит уничтоженная российскими оккупантами Авдеевка в первый день зимы.

WSJ опубликовала статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.

Читайте также: Авдеевка. ВСУ: Из-за непогоды меньше дронов оккупантов, но больше авиаударов