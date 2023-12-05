Авдеевка. Россия продолжает ожесточенные пехотные атаки, усилили активность Су-25 и Ка-52
В районе Авдеевки российские оккупанты продолжают ожесточенные пехотные атаки, возобновили применение авиации. Об этом сообщил командующий Силами обороны Таврийского направления Александр Тарнавский.
По его словам, количество наземных атак врага не уменьшается — за сутки в зоне его ответственности зафиксировано 37 боевых столкновений.
Он отметил, что активность российской авиации возросла, было до 18 ударов, после некоторого перерыва армия РФ возобновила использование штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52.
Захватчики потеряли 428 человек, семеро сдались в плен.
Уничтожена 21 единица военной техники, в частности пять бронемашин, две артиллерийские системы, 10 беспилотников и две единицы специальной техники. Также подорвано три склада боеприпасов.
- Генштаб ВСУ сообщил, что на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать оккупантов, которые не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Силы обороны успешно отразили 18 атак захватчика в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного Донецкой области.
- Эвакуационная группа "Белый ангел", созданная полицейскими Донецкой области, показала, как выглядит уничтоженная российскими оккупантами Авдеевка в первый день зимы.
- WSJ опубликовала статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.
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