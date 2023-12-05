Авдіївка. Росія продовжує запеклі піхотні атаки, посилили активність Су-25 та Ка-52

Вертоліт Ка-52 (Фото: ресурс окупантів)

У районі Авдіївки російські окупанти продовжують запеклі піхотні атаки, відновили застосування авіації. Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

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За його словами, кількість наземних атак ворога не зменшується – за добу у зоні його відповідальності зафіксовано 37 бойових зіткнень.

Він зазначив, що активність російської авіації зросла, було до 18 ударів, після певної перерви армія РФ відновила застосування штурмовиків Су-25 та гелікоптерів Ка-52.

Загарбники втратили 428 людей, семеро здалися в полон.

Знищено 21 одиницю військової техніки, зокрема п'ять бронемашин, дві артилерійські системи, 10 безпілотників та дві одиниці спеціальної техніки. Також підірвано три склади боєприпасів.

Генштаб ЗСУ повідомив, що на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати окупантів, які не залишають спроб оточити Авдіївку. Сили оборони успішно відбили 18 атак загарбника в районах на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного Донецької області.

Евакуаційна група "Білий ангел", створена поліціянтами Донецької області, показала, як виглядає знищена російськими окупантами Авдіївка першого дня зими.

WSJ опублікувала статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.

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