Авдіївка. Росія продовжує запеклі піхотні атаки, посилили активність Су-25 та Ка-52
У районі Авдіївки російські окупанти продовжують запеклі піхотні атаки, відновили застосування авіації. Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.
За його словами, кількість наземних атак ворога не зменшується – за добу у зоні його відповідальності зафіксовано 37 бойових зіткнень.
Він зазначив, що активність російської авіації зросла, було до 18 ударів, після певної перерви армія РФ відновила застосування штурмовиків Су-25 та гелікоптерів Ка-52.
Загарбники втратили 428 людей, семеро здалися в полон.
Знищено 21 одиницю військової техніки, зокрема п'ять бронемашин, дві артилерійські системи, 10 безпілотників та дві одиниці спеціальної техніки. Також підірвано три склади боєприпасів.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати окупантів, які не залишають спроб оточити Авдіївку. Сили оборони успішно відбили 18 атак загарбника в районах на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного Донецької області.
- Евакуаційна група "Білий ангел", створена поліціянтами Донецької області, показала, як виглядає знищена російськими окупантами Авдіївка першого дня зими.
- WSJ опублікувала статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.
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