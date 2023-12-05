Генштаб: Росіяни наступали на шести напрямках, відбулося 73 боєзіткнень – карта
Сили оборони відбили російські атаки на шести напрямках, найбільше на Авдіївському – 18. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні.
Впродовж доби відбулося 73 бойові зіткнення.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 10 атак окупантів в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак загарбників в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області.
На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 11 атак росіян в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати окупантів, котрі не полишають спроб оточити Авдіївку. Сили оборони успішно відбили 18 атак загарбника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські захисники продовжують стримувати росіян в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 18 атак.
На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.
На Запорізькому напрямку українські захисники відбили всі атаки загарбників, котрі намагалися відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку Сили оборони утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра.
Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два – по зенітно-ракетних комплексах росіян.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два – по зенітно-ракетних комплексах та сім – по артилерійських засобах окупантів.
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