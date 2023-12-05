Генштаб: Росіяни наступали на шести напрямках, відбулося 73 боєзіткнень – карта

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони відбили російські атаки на шести напрямках, найбільше на Авдіївському – 18. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні.

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Впродовж доби відбулося 73 бойові зіткнення.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 10 атак окупантів в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

Карта: Deepstate

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак загарбників в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області.

Карта: Deepstate

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 11 атак росіян в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

Карта: Deepstate

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати окупантів, котрі не полишають спроб оточити Авдіївку. Сили оборони успішно відбили 18 атак загарбника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного Донецької області.

Карта: Deepstate

На Мар’їнському напрямку українські захисники продовжують стримувати росіян в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 18 атак.

Карта: Deepstate

На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили всі атаки загарбників, котрі намагалися відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного Запорізької області.

Карта: Deepstate

На Херсонському напрямку Сили оборони утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра.

Карта: Deepstate

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два – по зенітно-ракетних комплексах росіян.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два – по зенітно-ракетних комплексах та сім – по артилерійських засобах окупантів.

В ніч проти 5 грудня тимчасово окупований Крим атакували невідомі безпілотники, вибухи лунали в Керчі та Феодосії.

Радник президента США з нацбезпеки заявив, що його країна не зможе постачати зброю Україні без нового пакета допомоги від Конгресу.

За словами представника ГУР, шторм, що вирував у Чорному морі 26 та 27 листопада, завдав серйозних руйнувань захисним спорудам росіян, і Україна має намір цим скористатися.

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