Крим атакували невідомі безпілотники. Вибухи були у Феодосії та Керчі, зникло світло — відео

Після вибухів у районі Керчі зникло світло, росіяни перекривали рух на Кримському мосту

Керч (Фото: ресурс окупантів)

Тимчасово окупований Крим атакували невідомі безпілотники в ніч проти 5 грудня, вибухи лунали в Керчі та Феодосії. Про це повідомили місцеві пабліки та українські канали, які висвітлюють війну.

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У районі 03:00 вибухи лунали у Керчі, росіяни заявляли про роботу своєї протиповітряної оборони.

Рух на Кримському мосту було перекрито.

Пізніше вибухи пролунали й у Феодосії. У Керченському районі розпочалися перебої з електроенергією.

Проукраїнський канал "Кримський вітер" написав про нібито можливий удар по суднобудівному заводу "Залив" в Керчі, де є військові кораблі ворога, проте підтвердити цю інформацію поки що неможливо.

4 листопада стало відомо, що тактична авіація Повітряних сил завдала удару по судноремонтному заводу "Залив" в Керчі.

Наступного дня командувач Повітряних сил Микола Олещук офіційно підтвердив, що там був вражений один із найновіших кораблів Чорноморського флоту Росії.

6 листопада Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило ураження російського ракетоносія "Аскольд" у Керчі у тимчасово окупованому Криму.

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