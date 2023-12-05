Крым атаковали неизвестные беспилотники. Взрывы в Феодосии и Керчи, пропал свет — видео

После взрывов в районе Керчи пропал свет, россияне перекрывали движение на Крымском мосту

Керчь (Фото: ресурс оккупантов)

Временно оккупированный Крым атаковали неизвестные беспилотники в ночь на 5 декабря, взрывы звучали в Керчи и Феодосии. Об этом сообщили местные паблики и украинские каналы, которые освещают войну.

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В районе 03:00 взрывы звучали в Керчи, россияне заявляли о работе своей противовоздушной обороны.

Движение на Крымском мосту было перекрыто.

Позже взрывы прозвучали и в Феодосии. В Керченском районе начались перебои с электроэнергией.

Проукраинский канал "Крымский ветер" написал о якобы возможном ударе по судостроительному заводу "Залив" в Керчи, где находятся военные корабли врага, однако подтвердить эту информацию пока невозможно.

4 ноября стало известно, что тактическая авиация Воздушных сил нанесла удар по судоремонтному заводу "Залив" в Керчи.

На следующий день командующий Воздушными силами Николай Олещук официально подтвердил, что там был поражен один из новейших кораблей Черноморского флота России.

6 ноября Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило поражение российского ракетоносителя "Аскольд" в Керчи во временно оккупированном Крыму.

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