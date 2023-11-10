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Новые разведданные ГУР: Пораженные в Крыму десантные катера россиян пошли на дно – фото

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 19:47
Новые разведданные ГУР: Пораженные в Крыму десантные катера россиян пошли на дно – фото - Фото
Фото - ГУР

Главное управление разведки Минобороны сообщило о результатах проведенной 10 ноября доразведки в районе бухты Узкая на территории временно оккупированного Крыма: после атаки надводных ударных дронов малые десантные корабли Черноморского флота РФ – уничтожены.

"Согласно полученным новым разведданным, поражены два катера оккупантов: один корабль более давнего проекта 1176 "Акула", другой более новый – проекта 11770 "Серна", – сообщили в ГУР.

По данным разведки, в результате ночной атаки оба судна россиян пошли на дно: "Акула" – сразу, "Серна" – "еще безуспешно поборолась за живучесть, но тоже затонула".

Ранее сегодня ГУР сообщило о ночной операции украинских сил, в результате которой были поражены десантные корабли оккупантов. Также разведка показала видео операции с надводных дронов.

Известно, что на пораженных судах были экипаж и бронированная техника РФ, в частности бронетранспортер БТР-82.

  • 4 ноября стало известно, что тактическая авиация Воздушных сил нанесла удар по судоремонтному заводу "Залив" в Керчи.
  • На следующий день командующий Воздушными силами Николай Олещук официально подтвердил, что там был поражен один из новейших кораблей Черноморского флота России.
  • 6 ноября Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило поражение российского ракетоносителя "Аскольд" в Керчи во временно оккупированном Крыму. 
Оксана Житнюк
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