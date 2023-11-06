Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило поражение российского ракетоносителя "Аскольд" в Керчи во временно оккупированном Крыму. Видео публикует местный ресурс "Крымский ветер".

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"Российский ракетоноситель "Аскольд" – самый свежий корабль проекта "Каракурт" с технологией "стелс" получил повреждение в результате поражения ВСУ морской и портовой инфраструктуры завода "Залив" во временно оккупированном Крыму", – пишет СтратКом.

По информации ведомства, корабль получил значительные повреждения и, возможно, не подлежит ремонту.

Вот фото пораженного корабля:

Как пишет издание Defense Express, фотографии демонстрируют, что хоть корабль и остался на плаву, однако получил "критические повреждения очень важных элементов", после чего россиянам придется отстраивать свой корвет заново, практически "с нуля".

Также Украина стала первой в истории страной, уничтожившей вражеский ракетный корабль, который еще не вышел из завода и не был введен в строй своего флота, отмечает СМИ.

Согласно фото, ракеты SCALP попали в центральную часть "Аскольда", где размещаются восемь вертикальных пусковых установок, способных запускать крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". Фактически уничтожена основная система вооружения корвета.

4 ноября стало известно, что тактическая авиация Воздушных сил нанесла удар по судоремонтному заводу "Залив" в Керчи.

На следующий день командующий Воздушными силами Николай Олещук официально подтвердил, что там был поражен один из новейших кораблей Черноморского флота России.

6 ноября появилось еще одно спутниковое фото корабля во временно оккупированной Керчи, в который попала украинская ракета.

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