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ВСУ подтвердили поражение российского ракетоносителя "Аскольд" в Керчи – видео, фото видео

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2023, 20:30
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Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило поражение российского ракетоносителя "Аскольд" в Керчи во временно оккупированном Крыму. Видео публикует местный ресурс "Крымский ветер".

"Российский ракетоноситель "Аскольд" – самый свежий корабль проекта "Каракурт" с технологией "стелс" получил повреждение в результате поражения ВСУ морской и портовой инфраструктуры завода "Залив" во временно оккупированном Крыму", – пишет СтратКом.

По информации ведомства, корабль получил значительные повреждения и, возможно, не подлежит ремонту.

Вот фото пораженного корабля:

Фото: СтратКом ВСУ

Как пишет издание Defense Express, фотографии демонстрируют, что хоть корабль и остался на плаву, однако получил "критические повреждения очень важных элементов", после чего россиянам придется отстраивать свой корвет заново, практически "с нуля".

Также Украина стала первой в истории страной, уничтожившей вражеский ракетный корабль, который еще не вышел из завода и не был введен в строй своего флота, отмечает СМИ.

Согласно фото, ракеты SCALP попали в центральную часть "Аскольда", где размещаются восемь вертикальных пусковых установок, способных запускать крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". Фактически уничтожена основная система вооружения корвета.

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Артём Джерипа
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